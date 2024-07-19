Праздники – время изучать казахский

Праздники помогают карагандинке Антонине Варкентин осваивать казахский язык. Благо их у нас много. Только недавно мы отметили День столицы и День домбры. Наша героиня поздравила с ними своих постоянных клиентов, отправив им на WhatsApp голосовые сообщения на государственном языке.

Антонина в усиленном режиме изучает казахский язык уже больше года. Для нее, специалиста индустрии красоты, важно не только подобрать посетителю модную прическу, но и наладить с ним контакт.

– У меня есть один клиент-казах, у него очень непослушные волосы. Однаж­ды мы с ним разговорились, и я ему сказала, что учу казахский. «Мен қазір қазақ тілін үйреніп жатырмын», – рассказывает корреспонденту «Казправды» Антонина Варкентин. – А он улыбнулся и ответил, что и раньше меня уважал, а теперь еще больше стал. Мне было очень приятно это слышать. Я поняла, что надо продолжать занятия.

Сейчас Антонина может с легкостью сделать комплимент на казахском, рассказать, как проходит ее рабочий день, и поздравить друга с днем рождения. А раньше ей это казалось практически невозможным. В школе она изучала казахский язык без энтузиазма. Не осознавала, что он пригодится ей в будущем.

Став взрослой, наша героиня решила наверстать упущенное. Теперь она посещает языковые курсы – платные и бюджетные и самостоятельно черпает знания из видеоуроков на YouTube.

– Поначалу было сложно, – признается карагандинка. – Я столкнулась с тем, что в повседневной жизни слышу казахскую речь, но не воспринимаю ее. Наверное, потому, что носители языка говорят бегло, проглатывают звуки. Я требовала от себя слишком многого. Мне очень хотелось побыстрее освоить казахский, причем сразу заговорить. В какой-то момент поняла: это невозможно. И как только перестала себя загонять, начался прогресс.

Антонина не скрывает, что поначалу чувствовала себя скованно, когда преподаватель задавал вопрос или просил перевести предложение. Девушка боялась неправильно произнести специфический звук или подобрать окончание. Ведь рядом сидят люди, которые, возможно, учат казахский дольше, чем она. Что они подумают? Преодолеть неловкость помогли креативные упражнения, одним из которых стала запись коротких видеороликов с рассказом на заданную тему.

– Уже записала четыре видео и заметила, что психологический барьер стал отступать, – улыбается наша героиня. – Поняла: ничего сложного нет. В одном из роликов я рассказываю о том, как прошел мой выходной день, в другом – пытаюсь продать джемпер, который связала своими руками. Это было задание преподавателя. Сначала я подумала, что буду «продавать» машину, а потом вспомнила о своем хобби – вязании. Надела на себя джемпер, сняла видео, сочинила текст, перевела его на казахский язык, а потом смонтировала ролик. Знаете, что заметила? У меня прошла боязнь сказать что-то неправильно.

Те фразы и выражения, которые Антонина выучила, она старается сразу же применять на практике. Девушка разговаривает с клиентами, пока делает им новую стрижку или праздничную укладку. Многие поддерживают свое­го мастера, мотивируя ее на новые достижения. Однако встречаются и такие люди, которые считают изучение языков пустой тратой времени.

– Однажды моя напарница спросила меня: зачем ты мучаешься? Ты же все равно не выучишь казахский, – вспоминает Антонина. – Я дала ей высказаться, а потом ответила, что люди, например, учат английский, хотя в повседневной жизни на нем не разговаривают. А я живу среди казахов. Неужели я не смогу выучить наш государственный язык? Знаете, стараюсь не реагировать на такие выпады, но они меня мотивируют. Всеми силами пытаюсь доказать, что смогу освоить казахский.

Скоро наша героиня сдаст экзамены в языковом центре и получит очередной сертификат. Однако останавливаться на достигнутом она не собирается. И другим не советует. Девушка уверена: людей, неспособных к языкам, не существует. Главное – поставить цель и понять, для чего тебе нужно ее достигнуть.

– Первый совет тем, кто хочет вы­учить казахский хотя бы на разговорном уровне, – не ленитесь, – говорит Антонина Варкентин. – Второй – занимайтесь каждый день. Третий – берите информацию отовсюду. Не пренебрегайте интернет-ресурсами. Отучившись на различных языковых курсах, я поняла, что не бывает хороших и плохих преподавателей. Каждый учитель классный по-своему. Нужно брать у них самое полезное для себя. Я так и поступаю. Знаете, у меня много клиентов-казахов, которые помогают с языковой практикой. Я их уважаю и стараюсь на каждый праздник отправить им голосовое поздравление на казахском языке. Их реакция и поддержка меня вдохновляют.