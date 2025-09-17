«Предпринимаемых мер недостаточно»: Кошербаев – о развитии туристской отрасли

Туризм,По поручению Президента
123

Он подчеркнул необходимость ускорения работы по развитию инфраструктуры и повышению качества предоставляемых услуг на туристских объектах

Фото: пресс-служба правительства РК

В Правительстве обсудили актуализацию работы по развитию туризма в свете послания Главы государства народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев провел совещание с представителями центральных государственных органов и регионов. В ходе встречи заслушаны отчеты о реализации поручений Президента по вопросам туризма и по состоянию туристских зон. Дополнительно представлена информация о результатах рабочих поездок в ключевые туристские дестинации страны.

Ермек Кошербаев отметил, что предпринимаемых мер недостаточно, и подчеркнул необходимость ускорения работы по развитию инфраструктуры и повышению качества предоставляемых услуг на туристских объектах. Особое внимание уделено подготовке курортных зон к предстоящему летнему сезону с учетом новых поручений Главы государства.

«Развитие туризма – это не только вклад в экономику, но и важный фактор укрепления международного имиджа Казахстана, повышения инвестиционной привлекательности и развития регионов. Для достижения этих целей необходимо не только строить современную инфраструктуру, но и формировать высокие стандарты сервиса, соответствующие лучшим мировым практикам», — подчеркнул заместитель Премьер-министра.

Правительство рассматривает туризм, как один из драйверов национальной экономики. Важным условием названы активное участие малого и среднего бизнеса, а также вовлечение широкого круга населения в сферу оказания услуг для отечественных и иностранных туристов.

По итогам совещания государственным органам поручено обеспечить соблюдение стандартов благоустройства курортных зон и безопасности туристов, упростить процедуры паспортного контроля для иностранных гостей, привлечь международных лоукостеров на востребованные авиамаршруты, а также реализовать ряд других мер, направленных на повышение качества туристических услуг.

 

