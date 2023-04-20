Бизнесвумен получила 5 лет колонии за фиктивные счета, неуплату налогов и преднамеренное банкротство

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Жительница Костаная, которая выставляла фиктивные счета своему предприятию, уклонялась от уплаты налогов и скрывала имущество от налоговых органов, приговорена к лишению свободы на 5 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, в пресс-службе Костанайского областного суда рассказали, что в течение года Д. выставляла и отражала в налоговой отчетности фиктивные электронные счета-фактуры в адрес своего же ТОО на общую сумму НДС и КПН 119 995 803 тенге. При этом предприниматель не проводила фактических финансово-хозяйственных операций.

По данным следствия, чтобы уклониться от налогов, Д. использовала фиктивные первичные бухгалтерские документы ИП и КХ для незаконного завышения якобы понесенных расходов и отнесения сумм НДС в зачет, таким образом, причинив ущерб государству в особо крупном размере – 639 997 652 тенге.

Кроме того, отмечается, что женщина скрыла от налоговых органов свое имущество, причинив тем самым ущерб государству в крупном размере на сумму 45 200 000 тенге. Она оформила недвижимость на супруга и движимое имущество на третьих лиц через договор дарения, чтобы избежать ограничений по причине налоговой задолженности.

Суд №2 города Костанай рассмотрел дело Д. за выписку фиктивных счетов-фактур (часть 1 статьи 216 УК), уклонение от уплаты налога в бюджет с организаций путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных о расходах (часть 3 статьи 245 УК) и преднамеренное банкротство (часть 1 статьи 238 УК) и назначил обвиняемой 5 лет лишения свободы.

Осужденная также лишена права занимать организационно-распорядительные должности в коммерческих предприятиях на 3 года.