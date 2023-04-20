Бизнесвумен получила 5 лет колонии за фиктивные счета, неуплату налогов и преднамеренное банкротство

Экономика, Происшествия
113
Кунапия Гульмира
корреспондент

Дело бизнесвумен квалифицировали сразу по трем уголовным статьям.

Фото: Kazpravda.kz

Жительница Костаная, которая выставляла фиктивные счета своему предприятию, уклонялась от уплаты налогов и скрывала имущество от налоговых органов, приговорена к лишению свободы на 5 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.  

Так, в пресс-службе Костанайского областного суда рассказали, что в течение года Д. выставляла и отражала в налоговой отчетности фиктивные электронные счета-фактуры в адрес своего же ТОО на общую сумму НДС и КПН 119 995 803 тенге. При этом предприниматель не проводила фактических финансово-хозяйственных операций.

По данным следствия, чтобы уклониться от налогов, Д. использовала фиктивные первичные бухгалтерские документы ИП и КХ для незаконного завышения якобы понесенных расходов и отнесения сумм НДС в зачет, таким образом, причинив ущерб государству в особо крупном размере – 639 997 652 тенге.  

Кроме того, отмечается, что женщина скрыла от налоговых органов свое имущество, причинив тем самым ущерб государству в крупном размере на сумму 45 200 000 тенге. Она оформила недвижимость на супруга и движимое имущество на третьих лиц через договор дарения, чтобы избежать ограничений по причине налоговой задолженности.

Суд №2 города Костанай рассмотрел дело Д. за выписку фиктивных счетов-фактур (часть 1 статьи 216 УК), уклонение от уплаты налога в бюджет с организаций путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных о расходах (часть 3 статьи 245 УК) и преднамеренное банкротство (часть 1 статьи 238 УК) и назначил обвиняемой 5 лет лишения свободы.

Осужденная также лишена права занимать организационно-распорядительные должности в коммерческих предприятиях на 3 года.

 

#суд #Уголовный кодекс #налоги #Костанай #приговор #банкротство #фиктивные счета

Популярное

Все
В Кызылорде у злостных алиментщиков забирают дома, квартиры, автомобили в пользу детей
Доллар теряет позиции
Стратегические задачи
Китай стремится на Луну
В единой связке – на результат
IT как альтернатива
Смертельный «арктур»
Закон Республики Казахстан
На подиум, и в пир, и в мир...
В поиске стратегий
Договариваться придется
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Конституционный закон Республики Казахстан
Где родился, там и пригодился
Возродить, сохранить, приумножить
Мамы могут все
Казахстанца ранили при перестрелке в Турции
Белые начинают и выигрывают
Совсем не мелочи!
Бесқонақ непредсказуем
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства подписал Скляр
Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискриминацию при повышении зарплат
Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев
Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура
Метель и гололед стали причиной закрытия трассы Астана-Петропавловск
Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области
Осужденные не сопротивлялись контролерам во время инцидента со стрельбой, заявили в ДУИС ВКО
Перспективы развития казахско-иранских отношений обсудили Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси
Сигареты на 11 млн пытались нелегально провезти в Казахстан
Снежная буря в Астане привела к разрушениям и транспортному коллапсу
Второклассники заявили о захвате террористами школы в Астане
Питбультерьер насмерть загрыз мужчину в Жаркенте
Проблемы и перспективы развития Улытауской области обсудили с участием премьер-министра
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана
Рыбакина укрепила преимущество Казахстана в матче с Польшей
Сбитая автобусом девушка в Шымкенте идет на поправку
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау

Читайте также

Контрабанду крупной партии сигарет пресекли пограничники в …
80 человек погибло в Йемене во время раздачи помощи
Какую сумму незаконно выведенных за рубеж средств вернули в…
Глава Минфина ответил, будет ли введено понятие "богатый че…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]