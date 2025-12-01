Предпринимательница в Астане пообещала родителям детей сертификат и поступление в вуз Европы

Закон и Порядок
71

 Жительница столицы завладела деньгами 52 граждан на общую сумму 152 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным прокуратуры, учредитель образовательного центра, используя аккаунты в социальных сетях и запуская рекламу в СМИ, под предлогом предоставления образовательных услуг за рубежом, предлагала гражданам оформить курсы, обещая гарантированное поступление в ВУЗы Европы и выдачу международных сертификатов, освобождающих от годичного языкового обучения за рубежом.

При этом обещанные сертификаты не предоставлялись, а обучение фактически не проводилось. Более того, компания осужденной не имела международной аккредитации для осуществления подобной деятельности.

К примеру, одной из потерпевших, пожелавшей получить международный сертификат и подготовить своего ребенка к обучению в Европе, причинен ущерб на сумму порядка 3 млн тенге.

Доказано, что виновная не имела фактической возможности исполнить свои обязательства, похищенными деньгами распорядилась в личных целях.

В суде осужденная вину не признала. Приговором суда получила 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией образовательных учреждений на 7 лет.

Гражданские иски  потерпевших удовлетворены. Прокуратура столицы обращает внимание, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

#суд #сертификат #учеба

Популярное

Все
Павел Дуров запустил Cocoon — альтернативу Amazon и Microsoft
Глава Минкультуры Аида Балаева назначена заместителем Премьер-министра РК
Более 300 человек стали жертвами циклона на Шри-Ланке
В Гонконге по делу о крупном пожаре в ЖК арестовали 11 человек
Шумекова взяла третье «золото» на юниорском Кубке мира по конькобежному спорту
В США задержали более 8,5 тыс. рейсов из-за непогоды
Около 8 млрд тенге выманили у клиентов сотрудники стройкомпании в Астане
Вспышка вируса Марбург зафиксирована в Эфиопии
Более 400 нелегальных процедурных кабинетов выявили в регионах РК
Запрет на ввоз каменной продукции и гранита продлили в Казахстане
19 чиновников наказали за нарушения при госзакупках в Павлодарской области
В казахстанских школах начинают профориентационную работу
Автоматическая спа-ванна поступила в продажу в Японии
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Мужчина пнул пятилетнего ребенка во дворе ЖК в Алматы
Нацкаталог товаров заработает в Казахстане
Во Франции украли полтонны улиток
Лучших беркутчи республики выбрали в области Абай
«Абай салбұрыны – 2025»: столичные кусбеги показали высокие результаты на республиканском турнире
В Текели решили две главные городские проблемы
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Новый центр мировой металлургии
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Метростроевцы ускоряют темп
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
В Атырау откроется хоккейная академия
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Подросток за деньги отправил ложное сообщение директору шко…
19 чиновников наказали за нарушения при госзакупках в Павло…
Подростков из Астаны задержали за сбыт наркотиков в СКО
Задержаны вымогатели денег у иностранцев в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]