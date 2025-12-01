Жительница столицы завладела деньгами 52 граждан на общую сумму 152 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным прокуратуры, учредитель образовательного центра, используя аккаунты в социальных сетях и запуская рекламу в СМИ, под предлогом предоставления образовательных услуг за рубежом, предлагала гражданам оформить курсы, обещая гарантированное поступление в ВУЗы Европы и выдачу международных сертификатов, освобождающих от годичного языкового обучения за рубежом.

При этом обещанные сертификаты не предоставлялись, а обучение фактически не проводилось. Более того, компания осужденной не имела международной аккредитации для осуществления подобной деятельности.

К примеру, одной из потерпевших, пожелавшей получить международный сертификат и подготовить своего ребенка к обучению в Европе, причинен ущерб на сумму порядка 3 млн тенге.

Доказано, что виновная не имела фактической возможности исполнить свои обязательства, похищенными деньгами распорядилась в личных целях.

В суде осужденная вину не признала. Приговором суда получила 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией образовательных учреждений на 7 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Прокуратура столицы обращает внимание, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.