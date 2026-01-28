Председатель АДГС встретился со слушателями «Школы аналитики»

Репортаж
22

Сегодня председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазықбай встретился с участниками «Школы аналитики» при Сенате, передает Kazpravda.kz 

Фото: АДГС РК

В ходе встречи обсуждались вопросы профессионализации государственного аппарата, цифровизации государственной службы, совершенствования HR-процессов, а также внедрения технологий искусственного интеллекта в рамках гибридной модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности.

На мероприятии были представлены основные инициативы Агентства по внедрению современных технологий в государственное управление. Особое внимание было уделено новой полностью автоматизированной модели отбора на государственную службу, разработанной на базе интегрированной информационной системы «E-Қызмет».

Кроме того, участникам были продемонстрированы интерактивные аналитические материалы для управления кадровым потенциалом, подчеркивающие важность анализа данных при принятии стратегических управленческих решений. Презентация «AI-лаборатории», направленной на внедрение технологий искусственного интеллекта в сферу государственного управления, вызвала особый интерес у участников. В частности, были представлены возможности интеллектуальной платформы подбора персонала Smart HR.

Дархан Жазықбай отметил, что закрепление принципов «Закон и порядок», «Слышащее государство» и ценностного ориентира «Адал азамат» является ключевым элементом формирования Справедливого Казахстана.

В завершение встречи слушатели «Школы аналитики» поделились своими мыслями о дальнейшем развитии государственной службы, внедрении цифровых решений и практическом применении технологий искусственного интеллекта.

#Сенат #АДГС #Школа аналитики

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Сюрприз для гвардейца
В ОСА – новый президент
Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии из Алматы
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Расширяется сеть кадетских классов
Два золота из Стамбула
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Двусторонние отношения укрепляются
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
О доверии и понимании
Малыш получил шанс на жизнь
Долгострои экологии вредны
Обеспечить благополучие подрастающего поколения
Нелегальные «подарки»
Реализуются системные меры по повышению прозрачности и доступности услуг
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Как в Казахстане формируется культура ответственного участия в госзакупках
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Низкий поклон героям
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
Пространство открытого и ответственного диалога
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Театр нового формата
Определился состав на Олимпиаду
Горводоканал все же наказали
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Работа для настоящих мужчин
Хранить раритеты – почетная миссия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]