На несколько дней Южный Казахстан стал живой лабораторией истории, культуры и силы. Здесь прошла экспедиция «Балуан тас сапары» – часть масштабного проекта, который стремится не просто собрать артефакты, а заново осмыслить саму философию силы казахского народа.

Суть экспедиции заключается в том, что участники посещают исторические камни – балуан тас­тар, которые в прошлом поднимали легендарные батыры. Эти камни – не просто испытание силы, а как своеобразные маркеры эпох, отражающие традиции, мировоззрение и представления о чести, мужестве и достоинстве.

Участники – ученые, спортсмены, журналисты и блогеры – во главе с руководителем проекта Абылайханом Калназаровым начали работу с посещения сакральных мест: мавзолеев Ибрагим-ата, Карашаш-ана и Бибигияс-ана. Здесь, у древних стен, разговор шел не только об истории, но и о преемственности поколений.

Экспедиция стартовала в Сайраме – одном из древнейших духовных центров региона, чья история уходит корнями в глубину веков и тесно связана с развитием всей средневековой цивилизации на территории Южного Казахстана. Этот город, известный в исторических источниках как центр ремесел, торговли и религиозной мысли на Великом шелковом пути, издавна считался местом притяжения ученых, суфиев и паломников. Именно здесь формировались важные духовные ориентиры степи, а сакральные памятники, сохранившиеся до наших дней, свидетельствуют о его особой миссии – быть хранителем культурной памяти и нравственных ценностей.

С первых часов стало ясно: марш­рут будет не столько географическим, сколько символичес­ким. Выбор Сайрама в качестве отправной точки не случаен – он задает тон всей экспедиции, связывая тему физической силы с духовной глубиной.

Особое внимание уделили символическому балуан тасу – камню силы, который, по преданию, связан с подвигами батыров. Его изучение стало отправной точкой научной работы экспедиции.

Неожиданным, но показательным элементом маршрута стало посещение современной банановой плантации. Этот контраст – древность и современность – подчеркнул: регион живет, развивается и сохраняет баланс между прошлым и будущим.

Во второй день экспедиция переместилась в Ордабасинский район – место, где история силы приобретает конкретные очертания. Здесь участники посетили мавзолей легендарного борца Кажымукана Мунайтпасова – человека, чье имя стало символом силы, выносливости и национальной гордости. Он прославился далеко за пределами казахской степи, выступая на международных аренах и одерживая победы в турнирах по классической борьбе, тем самым впервые заявив о казахских батырах на мировом уровне. Его называли «непобедимым», а выступления палуана собирали тысячи зрителей в разных странах. При этом сам Кажымукан оставался глубоко преданным своему народу: известно, что в годы войны и труднос­тей он направлял свои гонорары на помощь соотечественникам.

В доме его потомков сохранились уникальные реликвии: железный пояс, копье, чаша для воды и другие предметы, которые когда-то были частью жизни великого палуана. Эти вещи – не музейные экспонаты, а живая память, в которой ощущается дыхание эпохи и личное присутствие героя.

Сегодня дань уважения Кажымукану отдают не только через сохранение этих реликвий, но и через подобные экспедиции, научные исследования и популяризацию его наследия среди молодежи. Его имя носят спортивные учреждения, ему посвящены музеи и соревнования, а образ палуана продолжает вдохновлять новое поколение спортсменов.

Работа экспедиции продолжилась в Областном музее спорта им. Кажымукана в селе Темирлановка... Здесь хранятся восемь борцовских камней – балуан тас­тар, каждый из которых связан с конкретной историей силы и испытания. По преданиям, часть этих камней поднимал сам Кажымукан Мунайтпасов, демонстрируя не только выдаю­щиеся физические возможнос­ти, но и ту внутреннюю мощь, которая и сделала его фигурой почти легендарного масштаба. Вес некоторых из этих камней достигает десятков, а то и более сотни килограммов – и сам факт их подъема в условиях прошлого, без современной подготовки и экипировки, придает этим артефактам особую ценность.

Каждый камень здесь – своеоб­разный «экзамен» на силу, который принимала степь. Поднять его означало заявить о себе, доказать свою состоятельность перед обществом, подтвердить право называться батыром. Именно в этом проявляется особенность традиционного понимания силы: она всегда выходила за пределы физики и включала в себя вынос­ливость, характер, честь и даже духовную устойчивость.

В этом контексте фигура Кажымукана становится связующим звеном между прошлым и настоя­щим. Его феноменальная сила, о которой слагались легенды, здесь обретает материальное воплощение – в этих тяжелых камнях, к которым можно прикоснуться, которые можно увидеть своими глазами. Его достижения задают высокую планку, а память о нем формирует современное понимание силы как гармонии тела, духа и служения своему народу.

Об этом участники экспедиции говорили на «Лекции силы», которая стала кульминацией дня. Спикеры подчеркивали, что борьба – это не только техника и мощь, но и философия, внутренняя дисциплина и духовная устойчивость. Как отметил Абылайхан Калназаров, «сила – это не только мышцы, это еще и смысл, и дух, и ответственность перед историей». В рамках встречи писатели Асан Турабаев и Илесхан Байжанов были удостоены знака «Балуан тас» и звания «Духовный борец».

Третий день стал самым зрелищным и символичным. В административном центре Отрарского района, селе Шаульдер, участники экспедиции стали свидетелями редкого события – реконструкции древнего обряда поднятия балуанского камня. Этот ритуал не проводился десятилетиями. Последние упоминания о нем относятся к середине XX века. И вот, спустя более 80 лет, традиция была возрождена.

Камень весом более 150 кг поднял борец Арман Сулеймен – мастер спорта по самбо, дзюдо и пауэрлифтингу. Момент был напряженным: тишина, сосредоточенность и затем – победа над весом, над гравитацией, над временем.

Этот эпизод стал не просто демонстрацией силы, а символом связи эпох. По словам организаторов, именно такие моменты укрепляют культурную память.

За три дня экспедиции были исследованы ключевые объекты региона, а девять балуанских камней включены в единую «Карту силы Казахстана».

Но главный результат не в цифрах. Экспедиция показала, что культура силы в казахской традиции – это сложное явление, объединяющее физическую подготовку, духовные ценности и историческую память. Туркес­танская область стала идеальным пространством для такого исследования: здесь каждая локация – это одновременно и памятник, и рассказ, наполненный глубоким смыслом.

Проект «Балуан тас» уже охватил несколько регионов страны, последовательно формируя целостную картину традиционной культуры силы. Туркестанский этап стал одним из самых насыщенных и значимых – не только с научной, но и с глубоко символической точки зрения. Именно здесь особенно ясно проявляется, что балуан тастар – это не просто артефакты прошлого, а своеоб­разные точки опоры национальной идентичности, позволяющие осмыслить истоки силы народа и понять, какое направление она задает будущим поколениям.