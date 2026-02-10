фото автора

Полтора месяца назад в Караганде открылся Центр дневного пребывания для детей с аутизмом и другими ментальными нарушения­ми «Қамқорлық». Заведение это государственное. Сейчас его посещают 30 особенных детей в возрасте от трех лет, и набор продолжается. Центр, работая в две смены, может принять максимум 125 человек. Он похож на детский сад, где дефектологи, инструкторы по ЛФК и другие специалисты помогают своим воспитанникам приобретать навыки, необходимые им в повседневной жизни.

– Для нас главное, чтобы коррекционные занятия давали результат, – отмечает заместитель директора центра «Қамқорлық» Асемгуль Алимбекова. – Пусть это будут даже самые элементарные, бытовые навыки, например, умение держать ложку, самостоятельно одеваться, ходить в туалет или убираться в своей комнате. Если прогресс есть, значит, мы работаем не зря.

Побывав в центре, мы увидели, как проходят занятия с особенными детьми.

В здании, где когда-то располагался санаторий, свежий ремонт. Здесь есть кабинеты музыкальной и арт-терапии, робототехники и LEGO, интерактивная и сенсорные комнаты, а также гончарная, столярная и швейная мастерские. Все они оснащены современным оборудованием. С его покупкой помогли спонсоры, в числе которых фонды Samruk-Kazyna Trust, «Қазақстан халқына» и «Қамқорлық қоры».

Иду по первому этажу центра и заглядываю в кабинет логопеда. Педагог и мальчик лет восьми по имени Ибрагим, окруженные развивающими игрушками, сидят на ковре, занимаются. Ребенок заметив, что я машу ему рукой в знак приветствия, отвечает мне тем же жестом. При этом он не отвлекается от своего основного занятия. Видно, что мальчику интересно.

– Я провожу диагностику состоя­ния Ибрагима. Он у нас новенький. Мне надо понять, различает ли ребенок цвета. К примеру, вот карточка с изображением желтого банана. Ее надо положить на соответствующее поле, – объясняет логопед и дает карточку ребенку.

Он тут же кладет ее на желтый сектор, чем вызывает одобрительное «Молодец! Дай пять!» В ответ мальчик поднимает руку и хлопает ладонью о ладонь педагога.

Неподалеку находится кабинет учителя-дефектолога. Специалист при первой встрече с особенным ребенком тоже проверяет его состояние, а потом составляет коррекционную программу. И здесь все зависит не столько от возраста малыша, сколько от того, занимались ли родители его развитием.

– Бывает, что мамы и папы ждут, когда ребенок с расстройством аутистического спектра подрастет и произойдет физио­логический скачок. Но я не рекомендую это делать, – говорит учитель-дефектолог Лилия Габдрах­манова. – Сейчас диагностика ранняя. И уже до года ясно, необходима ли малышу коррекция. И нужно как можно раньше заняться развитием особенного ребенка. Даже посещение центра, где он сможет просто общаться с другими детьми, пойдет ему на пользу.

Вдруг из зала, где проводятся занятия по лечебной физкультуре, доносится детский плач. Вхожу в него и вижу мальчика лет десяти, который сидит на батуте и вытирает слезы. Инструктор пытается успокоить его и объясняет, что у Никиты (так зовут ребенка) с утра плохое настроение, потому что он не выспался. А батут – его любимое место. Мальчику нравится прыгать, и в такие моменты обычно он успокаивается.

– Бывают случаи, когда дети нерв­ничают. Мы пытаемся с этим справляться: разговариваем с ребенком, можем его обнять, приласкать, – продолжает Асемгуль Алимбекова. – Знаете, для особенных детей очень важны тактильные ощущения. Хотя, конечно, все они разные. И к каж­дому у нас индивидуальный подход. Один ребенок реагирует на прикосновения, другой – на звуки, третий – на запахи.

Успокоить воспитанника, впавшего в истерику, можно и в сенсорной комнате. Здесь установлено специализированное оборудование, которое помогает ребенку расслабиться. Например, есть сухой бассейн с разноцветной подсветкой, в котором любят кувыркаться дети. На стене висит интерактивная панель «Бесконечность», создающая у смотрящего на нее иллюзию уходящего вдаль тоннеля из светящихся огней. А в центре комнаты установлены воздушно-пузырьковые колонны. Детям нравится их обнимать, ощущая приятную вибрацию и прислушиваясь к плеску воды.

Другая излюбленная комната маленьких посетителей – интер­активная. Здесь при помощи нескольких проекторов, подвешенных под потолком, на стенах и на полу воспроизводятся «живые» анимации. Ребенок будто попадает в волшебный мир и может с ним взаимодействовать. Интер­активная комната помогает детям с аутизмом развивать зрение, слух, осязание и вестибулярный аппарат.

Вхожу в эту комнату – и передо мной открывается морская пучина: с кораллами, рыбами, дельфинами и черепахами. Тут резвятся два мальчика, они разглядывают водных обитателей и пытаются поймать их руками. От каждого прикосновения на стене появляется новые морские жители. А проекция воды на полу ведет себя как «живая»: по ней расходится рябь и плавают рыбки. Один из мальчиков снимает носочки и продолжает бегать босиком. Возможно, так он лучше воспринимает окружающий мир, а может быть, просто воображает, что бегает по воде?..

Следует отметить, что в центр «Қамқорлық» могут попасть дети не только с РАС, но и с другими ментальными нарушениями. Для этого им нужно пройти медико-­социальную экспертизу, по результатам которой оформляется инвалидность и составляется Индивидуальная­ программа абилитации и реабилитации (ИПАР). В этом документе указывается срок, в течение которого ребенок имеет право получать помощь от государства. Он может составлять от года до 15 лет, то есть до совершеннолетия. В течение этого периода услуги ему будут оказывать бесплатно. А это важно для родителей, ведь сегодня расходы на частных дефектологов и других специалистов сильно бьют по семейному бюджету.

Кстати, о родителях. Они, передав ребенка сотрудникам центра «Қамқорлық», могут либо уйти по своим делам, либо остаться в здании. Им разрешено наблюдать за своим чадом на специальном мониторе, который висит в холле. Сюда выведены картинки со всех видеокамер, установленных в кабинетах.

– Мы ориентированы не только на занятия с детьми, но и на сопровождение родителей, – уточняет замдиректора центра. – Сейчас у них возникает много вопросов о результатах коррекционной работы. Но прошло еще мало времени. Мы сможем увидеть первый результат только через несколько месяцев. Поэтому планируем весной устроить родительское собрание и на нем рассказать о прогрессе каждого нашего воспитанника. Для нас важна совместная работа.

К сожалению, пока не существует методик, позволяющих полностью излечить расстройство аутистического спектра. Однако ребенку можно помочь: развивать его речь, социальные навыки, научить играть и общаться со сверстниками. Именно в этом видят свою миссию сотрудники карагандинского центра «Қамқорлық».