В назначенное время у памятника Кенесары хану собрались все, кто в выходные решил узнать город получше, шагая по его улицам.

– Кенесары хан – личность историческая, в степи он пользовался авторитетом, в истории остался как последний правитель единого казахского народа, – начинает свой рассказ наш гид, член Клуба столичных гидов Амандык Амирхамзин.

Символично, что памятник хану установлен в старом цент­ре столицы, на берегу реки Ишим, ведь недалеко от нынешней набережной располагалась Акмолинская крепость. А как известно, осаду и взятие Акмолинской крепости можно назвать важным эпизодом восстания Кенесары, воевавшего против колониальной политики Российской империи. После упорных боев крепость была разрушена, что существенно укрепило позиции Кенесары хана в Степи. Павшие на взятии крепости воины хана покоятся на кладбище Караоткель. К слову, река Ишим в те времена имела неглубокие места, где люди переходили ее вброд. Одно из них находится аккурат перед той локацией, где сейчас возвышается памятник. И называли его Караоткель, что в переводе означает Черный брод.

Сделав фотографию на память, группа направилась дальше. Известный в столице продовольственный магазин расположен в торговом доме купца Кубрина. Построенное в начале XX века здание отлично сохранилось.

– Возводили его специально как торговый дом товарищества «Матвей Кубрин с сыновьями». Кубрин был купцом первой гильдии и, согласно данным Сибирского торгово-промышленного ежегодника, вел торговлю аптекарскими, мануфактурными, галантерейными, ювелирными и другими товарами, – рассказывает наш гид. К слову стоит отметить, что Амандык – один из первых авторов, ведущих свой блог о путешествиях по стране на казахском языке. Он делится полезными советами и лайфхаками, которые будут полезны всем, кто планирует отправиться в путешествие по Казахстану.

От торгового мы направляемся к дому Кубрина, к слову, возводились оба одновременно. По легенде, особняк в петербургском стиле сын Матвея Кубрина­ Василий построил для балерины из Санкт-Петербурга, которая согласилась переехать, только если он построит для нее дом. Высокая цокольная часть, флигель на куполе и ананас, выложенный лепниной на входе в дом, свидетельствуют – хозяева были зажиточными.

После революции в обоих зданиях располагались разные учреждения, и лишь в середине 80-х торговый дом стали использовать по назначению.

Есть в казахском языке короткое, но очень содержательное слово «бұйырса». То есть все случится, если это предопределено свыше. В жизни порой бывают такие повороты, что первоначальные планы рассыпаются как песочный замок.

Такие мысли пришли, когда мы осматривали следующее здание. Двухэтажный дом из красного кирпича строили по заказу купца Петра Моисеева четыре года. Построили на совесть, на века, но пожить ни самому купцу, ни его потомкам в этом доме не довелось. Грянула революция, купцы оказались в опале, их имущество конфисковали, а сами они исчезли, попав в жернова репрессий. Богатство и власть, казавшиеся незыблемыми, растаяли вмиг. Сегодня в здании расположен Центральный клинический госпиталь.

А в здании мусульманской школы, построенной на средства купца Баймаганбета Косшыгулова, нынче действует филиал одного из банков второго уровня. Он не только построил школу, но и полностью финансировал ее, включая жалованье учителям и оборудование в кабинетах, учебники и другие принадлежности. Одними из педагогов был Сакен Сейфуллин, он преподавал русскую словесность. Сам выросший без родителей, Косшыгулов, став успешным предпринимателем, был меценатом, вкладывал в просвещение подрастающего поколения. Школа для мусульманских детей была абсолютно бесплатной, кроме того, там учились и ребятишки из семей, исповедующих другие религии. Это здание, к сожалению, единственное уцелевшее.

Баймаганбет Косшыгулов тоже был купцом первой гильдии, имел кондитерско-пряничную фабрику, на ее месте сейчас расположен Дом быта. Согласно сохранившимся сведениям, продукция фабрики была популярной, готовили ее из белой акмолинской муки.

Старый центр столицы – словно учебник истории, листая его, можно узнать многое о тех эпохах, в которых жили люди, оставившие след в летописи города. К примеру, есть на карте города конкретная точка, где создавалась 106-я Казахская кавалерийская дивизия, а там где теперь работает касса русского театра имени М. Горького, располагалась городская управа.

– Состав группы бывает разным – приходит как молодежь, так и представители старшего поколения. Нередко бывают пары с детьми школьного возраста, я стараюсь учесть это и рассказываю доступным языком, – говорит Амандык Амирхамзин.

В программу экскурсии также входит обзор зданий, построенных позже, в советские годы, и в уже независимом Казахстане. Это бывший Парламент, где нынче действует Академия госуправления; знаменитый ЦУМ, в котором сейчас расположилась служба помощи AI Komek; Конгресс Холл, филармония и другие. Гид рассказывает об истории их возникновения, оперирует фактами, и улицы как будто оживают – вместо просто зданий и дорог, по которым ты несешься, не оборачиваясь, в будние дни, торопясь прожить свою жизнь, сквозь века и годы проступают лица, людские судьбы.

С полной галереей фотографий и видео из старинных мест города, с новыми интересными фактами из биографий знаковых личностей старого Акмолинска, памятным сувениром от гида и желанием рассказать всем о том, какие замечательные экскурсии проводят в столице, мы вернулись домой. Это был содержательный выходной день.