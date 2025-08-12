Председателей ОСИ обяжут войти в состав совета дома

Общество
2
Дана Аменова
специальный корреспондент

Они вправе без доверенности представлять интересы объединения собственников имущества во всех судах, госорганах и иных организациях

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На основании принятых изменений в ЗРК «О жилищных отношениях» после 15 сентября 2025 года председатель объединения собственников имущества будет избирается на собрании сроком на три года и входить в состав совета дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром 

По информации ведомства, для утверждения в председатели и в состав совета кандидат должен быть собственником имущества квартиры или нежилого помещения. Также к рассмотрению допускаются члены семьи собственника (супруг (супруга), дети, родители, постоянно проживающие с собственником квартиры, нежилого помещения.

Председатель объединения собственников имущества вправе без доверенности представлять интересы объединения собственников имущества во всех судах, государственных органах и иных организациях.

Также при соблюдении протокольных решений собрания собственников, либо совета дома в тех случаях, когда председатель объединения собственников имущества не может исполнять свои функции по причине временной нетрудоспособности или иной причине более пятнадцати календарных дней, совет дома избирает временно исполняющего обязанности председателя объединения собственников имущества из числа совета дома. Но на срок не более шести месяцев до момента избрания нового председателя ОСИ.

Также председатель вправе для управления объектом кондоминиума заключить трудовой договор с управляющим многоквартирным жилым домом.

Для этого ему необходимо решение собрания или решение совета дома при делегировании полномочий о найме управляющего.

Управляющий многоквартирным жилым домом должен быть гражданином РК и иметь документ о признании его профессиональной квалификации.

После заключения трудового договора и оформления, управляющий направляет информацию в жилищную инспекцию для включения данных сведений в реестр субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами.

Таким образом председатель остается в управлении объектом с функциями совета дома, а управляющий ведет основную деятельность по объекту на основании трудового договора.

#дом #председатель #совет #ОСИ #состав #Минпром

Популярное

Все
Определены 100 популярных казахстанских книг
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
По принципу единой образовательной среды
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Мертвые души и трудоустройство
И цвет окрашивает слово...
Подготовят специалистов-атомщиков
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Путевки в Японию
Наставник «Актобе» покинул пост
Наследие Абая – духовный ориентир созидательной нации
От берега до берега – с верой в себя
Предпринимательство показывает положительную динамику
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев составил 6,3%
В Казахстане растёт число детей с признаками аутизма
Уровень комфорта повышается
Личность мирового значения
Рекордное число мужчин вышло в декрет в Южной Корее
В аэропорту Шереметьево зазвучала песня Абая
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
Спешите на ярмарки!
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Региональные инициативы ради общего будущего
Алматы принимает юношеский Roland Garros
Токаев посетил выставочные павильоны в Авазе
20 млрд тенге вывела из тени оцифровка выдачи сертификатов в РК
Более 4 тысяч человек в Атырауской области подали заявки на внесудебное банкротство
Новые возможности цифровой эпохи
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Почему нам трудно говорить «нет»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от про…
Дружеский и доверительный разговор
Благодарность за профессионализм

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]