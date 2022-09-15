Председатели Мажилиса и Межпарламентского союза договорились об усилении сотрудничества

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с председателем Межпарламентского союза, депутатом Ассамблеи Португальской Республики Дуарте Пашеку. Парламентарии обсудили перспективные направления сотрудничества и договорились о проведении совместных мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Ерлан Кошанов и Дуарте Пашеку обменялись впечатлениями от VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором глава Межпарламентского союза принял участие накануне. Спикер Мажилиса поблагодарил Дуарте Пашеку за поддержку политики Казахстана в укреплении межрелигиозного диалога.

"Уверен, что итоги и Декларация Съезда станут важным ориентиром в продвижении культуры толерантности, взаимоуважения и миролюбия для правительств различных стран мира, международных организаций и площадок, включая институты ООН. Некоторые вопросы могли бы быть включены в повестку дня предстоящих мероприятий Межпарламентского союза", – предложил Ерлан Кошанов.

В свою очередь, Дуарте Пашеку отметил, что многие конфликты в мире происходят по религиозным причинам. В связи с этим очень важно, чтобы духовные лидеры донесли до населения, что религия – не повод для конфликтов.

"В этой связи роль Казахстана и вашего Президента очень важна, поскольку ваша страна – это пример того, как представители различных религиозных течений могут жить в мире. И приверженность Касым-Жомарта Токаева к продолжению и усилению работы съезда является очень хорошим сигналом для всего мира", – сказал председатель Межпарламентского союза.

Обсудив перспективные направления сотрудничества, стороны договорились об усилении взаимодействия между Мажилисом Парламента и Межпарламентском союзом. При этом, была отмечена особая актуальность вопросов экологии.

"Ваши реформы, направленные на улучшение окружающей среды, могут послужить примером для других стран Центральной Азии", - отметил Дуарте Пашеку.

В завершение Дуарте Пашеку предложил провести одно из мероприятий Межпарламентского союза в столице Казахстана в следующем году и пригласил казахстанских парламентариев принять участие в мероприятиях МПС и Ассамблеи.

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии в Казахстане Мария де Фатима Велез де Андраде Мендеш, депутаты Сената и Мажилиса Парламента.

Межпарламентский союз – старейшая международная парламентская организация со штаб-квартирой в Женеве, насчитывающая 179 государств-членов. Межпарламентский союз тесно сотрудничает с ООН, разделяет ее цели и задачи. Депутаты казахстанского Парламента регулярно участвуют в официальных мероприятиях Межпарламентского союза.

Это уже второй визит председателя Межпарламентского союза Дуарте Пашеку в столицу Казахстана, первый состоялся в декабре 2021 года, напомнили в пресс-службе.