Политика
Представители Народной партии Казахстана дали оценку прошедшему референдуму
Досжан Нургалиев

В контексте социальной справедливости

C официальным заявлением относительно итогов референдума выступили представители Народной партии Казахстана.

В заявлении, озвученном председателем НПК Ермухаметом Ертысбаевым, отмечается, что проведенный референдум стал яркой демонстрацией зрелости казахстанского общества, всецело поддержавшего принятие судьбоносных поправок в Конституцию РК.

«Реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в контексте созидания Нового Казахстана, поддержали 77% наших граждан при явке, превышающей 68%. Мы довольны результатами референдума и считаем это проявлением абсолютного доверия народа к проводимой политике Главы государства», – подчеркнул Ермухамет Ертысбаев.

По словам политика, в свое время Народная партия Казахстана стала инициатором идеи по внесению поправок в Конституцию на предмет того, что именно народ, а не государство, является собственником земли и природных ресурсов. Поправка принята, и это – важнейший шаг по восстановлению социальной справедливости.

По мнению лидера НПК, ключевая задача, стоящая перед казахстанцами после референдума, заключается в практической реализации принятой нормы Конституции. Нужна немедленная передача всех государственных компаний, в первую очередь Фонда «Самрук-Казына», из рук чиновников в прямую собственность народа.

– Правительство неспособно эффективно управлять государственными активами. За годы своего существования Фонд «Самрук-Казына» получал из бюджета гораздо больше, чем выплачивал дивидендов. Так, с 2008 года только взносы в уставный капитал фонда из бюджета составили 1,8 триллиона тенге, в то время как дивиденды, выплаченные ФНБ в бюджет, не превышают 450 миллиардов тенге, – заявил Ермухамет Ертысбаев.

Он также отметил, что Народная партия призывает всех неравнодушных граждан, представителей политических и общественных организаций, в том числе правоведов, экономистов, финансистов и других специалистов, принять участие в публичной разработке так называемого «народного закона» по реализации конституционной нормы «Земля и недра – народу».

Это позволит каждому казахстанцу получать доходы от народной собственности, а именно – дивиденды от государственных компаний. Кроме того, данный закон должен предусматривать механизмы пересмотра итогов несправедливой приватизации государственных активов, оказавших в руках олигархов, а также их возврат в народную собственность.

– До разработки нового закона мы требуем, чтобы Правительство остановило приватизацию госкомпаний. В текущем и следующем годах планируется выставить на продажу около 40 предприятий Фонда «Самрук-Казына», включая «КазМунайГаз», Air Astana, QazaqGaz и другие активы. При этом нет гарантии, что они не будут проданы по символичной цене и народные активы не уйдут снова олигархам, – заявил Ермухамет Ертысбаев.

Народная партия также выступает за возврат в страну незаконно вывезенных финансовых средств, которые тоже должны стать собственностью народа. Это порядка 140 млрд долларов, необходимых сегодня для осуществления мер, направленных на реальный рост благосостоя­ния казахстанских граждан.

«Казахстан – страна, богатая сырьевыми ресурсами. Подлинная справедливость государственной системы состоит в обеспечении совместного управления народной собственностью, когда каждый казахстанец будет получать свою долю экономической выгоды от богатств нашей страны», – отмечают в НПК.

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