Представлен проект генплана Астаны до 2035 года

Население столицы к 2035 году составит 2,3 млн человек, передает Kazpravda.kz
Представлен проект генерального плана Астаны до 2035 года, сообщает КазТАГ.
"Утвердить прилагаемый проект генерального плана города Астаны до 2035 года (включая основные положения), одобренный маслихатом города Астаны", - говорится в проекте постановления правительства.
Генпланом предусмотрены следующие проектные периоды:
1) исходный год – на 1 января 2021 года;
2) первая очередь строительства – 2025 год;
3) расчетный срок – 2035 год.
"Численность населения в пределах административных границ территории города составила в исходном году – 1184,4 тыс. человек. Прогноз перспективной численности населения города Астана был выполнен с учетом объективно происходящих изменений в естественном и миграционном движении населения по методике национального статического агентства Республики Казахстан с использованием экономико-математических методов на основе корреляционно-регрессионного анализа, методов передвижки возрастов, статистической экстраполяции и трудового баланса. Перспективная численность населения определена методом статистической экстраполяции с учетом оптимального включения населения в трудоспособном возрасте в деятельность во всех сферах социально-экономической деятельности", - сказано в проекте.
Согласно документу, проектная численность населения города составит:
1) первая очередь строительства (2025 год) – 1 480 тыс. человек;
2) расчетный срок (2035 год) – 2 275 тыс.человек.
"Общий прогнозный прирост населения составит по периодам проектирования: первая очередь строительства (четыре года) –295,6 тыс.человек; расчетный срок (10 лет) – 795 тыс.человек. Население в трудоспособном возрасте к концу расчетного срока составит 66% от численности населения города", - уточняется в документе.
В проекте генплана на расчетный период для обеспечения комфортности проживания в городе принят показатель обеспеченности жилищным фондом в 30 кв.м на человека, и, как отмечается, «для достижения такого уровня комфортности проживания необходимо увеличить жилищный фонд до 68 250 тыс. кв.м».
Количество мест в школах хотят увеличить на 257,4 тыс. мест к уже имеющимся 94 341 местам, на 82,7 тыс. мест планируют увеличить число мест в детских садах.
Также генплан предусматривает строительство десятков медучреждений.
Документ охватывает экономическую, инновационно-научную, промышленную и другие сферы города, а также развитие транспортной инфраструктуры.