Представлен проект генплана Астаны до 2035 года

Население столицы к 2035 году составит 2,3 млн человек, передает Kazpravda.kz

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Представлен проект генерального плана Астаны до 2035 года, сообщает КазТАГ.

"Утвердить прилагаемый проект генерального плана города Астаны до 2035 года (включая основные положения), одобренный маслихатом города Астаны", - говорится в проекте постановления правительства.

Генпланом предусмотрены следующие проектные периоды:

1) исходный год – на 1 января 2021 года;

2) первая очередь строительства – 2025 год;

3) расчетный срок – 2035 год.

"Численность населения в пределах административных границ территории города составила в исходном году – 1184,4 тыс. человек. Прогноз перспективной численности населения города Астана был выполнен с учетом объективно происходящих изменений в естественном и миграционном движении населения по методике национального статического агентства Республики Казахстан с использованием экономико-математических методов на основе корреляционно-регрессионного анализа, методов передвижки возрастов, статистической экстраполяции и трудового баланса. Перспективная численность населения определена методом статистической экстраполяции с учетом оптимального включения населения в трудоспособном возрасте в деятельность во всех сферах социально-экономической деятельности", - сказано в проекте.

Согласно документу, проектная численность населения города составит:

1) первая очередь строительства (2025 год) – 1 480 тыс. человек;

2) расчетный срок (2035 год) – 2 275 тыс.человек.

"Общий прогнозный прирост населения составит по периодам проектирования: первая очередь строительства (четыре года) –295,6 тыс.человек; расчетный срок (10 лет) – 795 тыс.человек. Население в трудоспособном возрасте к концу расчетного срока составит 66% от численности населения города", - уточняется в документе.

В проекте генплана на расчетный период для обеспечения комфортности проживания в городе принят показатель обеспеченности жилищным фондом в 30 кв.м на человека, и, как отмечается, «для достижения такого уровня комфортности проживания необходимо увеличить жилищный фонд до 68 250 тыс. кв.м».

Количество мест в школах хотят увеличить на 257,4 тыс. мест к уже имеющимся 94 341 местам, на 82,7 тыс. мест планируют увеличить число мест в детских садах.

Также генплан предусматривает строительство десятков медучреждений.

Документ охватывает экономическую, инновационно-научную, промышленную и другие сферы города, а также развитие транспортной инфраструктуры.