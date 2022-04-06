На внеочередной сессии областного маслихата обсуждалось новое административно-территориальное деление Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Noks.kz.

Согласно новому делению ВКО определится в границах территории общей площадью 97,8 тысячи квадратных километров и будет включать городскую черту Усть-Каменогорска и Риддера, а также Глубоковский, Зайсанский, Катон-Карагайский, Курчумский, Самарский, Тарбагатайский, Уланский, Шемонаихинский районы и район Алтай. Административным центром области останется Усть-Каменогорск.

Абайская область с центром в Семее расположится на территории в 185,5 тысячи квадратных километров и будет включать городскую черту Семея и Курчатова, а также Абайский, Аягозский, Аксуатский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Урджарский районы.