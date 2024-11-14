Предварительную причину массовой гибели тюленей назвали в МСХ

Экология
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С 24 октября по 13 ноября сотрудники Жайык-Каспийской инспекции обнаружили 1 034 туши тюленей, выброшенные на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Совместно с научными организациями был проведен частичный отбор тканей погибших животных для проведения дальнейших исследований.

В Комитете рыбного хозяйства предполагают, что причиной могли стать природные явления, включая выбросы природных газов вследствие подводных землетрясений. Окончательные выводы о причинах гибели тюленей будут получены после завершения лабораторных исследований, которые, по данным научных организаций, займут 3-4 месяца

Сотрудники Комитета ветконтроля отобрали пробы патологического материала, которые в настоящее время проходят исследования на наличие инфекционных заболеваний в Национальном референтном центре по ветеринарии в Астане. На 13 ноября все пробы, исследованные методом ПЦР на пастереллез, птичий грипп, чуму плотоядных, сальмонеллез и листериоз, показали отрицательные результаты.

Мониторинг побережья Каспийского моря продолжается.

В МСХ отметили, что случаи массовой гибели тюленей в Каспийском море фиксируются с начала 2000-х годов. В частности, в 2000 году было выявлено около 10 000 погибших особей, и причиной их гибели был назван хронический токсикоз.   

#гибель #Каспий #тюлени

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