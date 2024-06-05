Премьер Индии подал в отставку

Правительство Моди в полном составе подало в отставку по итогам выборов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Индии Драупади Мурму и подал в отставку, сообщил секретариат президента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

"Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров. Президент приняла отставку и обратилась к Нарендре Моди и кабинету министров с просьбой продолжать работу до вступления в должность нового правительства", - говорится в сообщении.

Согласно установленной процедуре, по итогам выборов в парламент премьер-министр и кабинет министров Индии должны подать в отставку, но исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543.

Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.