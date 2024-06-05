Премьер Индии подал в отставку

В мире
96
Адема Ергали

Правительство Моди в полном составе подало в отставку по итогам выборов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Индии Драупади Мурму и подал в отставку, сообщил секретариат президента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

"Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров. Президент приняла отставку и обратилась к Нарендре Моди и кабинету министров с просьбой продолжать работу до вступления в должность нового правительства", - говорится в сообщении.

Согласно установленной процедуре, по итогам выборов в парламент премьер-министр и кабинет министров Индии должны подать в отставку, но исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543.

Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.

#Индия #премьер #отставка #Моди

Популярное

Все
Консолидация и развитие
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
Дистанционная работа: быть или не быть?
За некачественные госуслуги наказан сельский аким
Экотренд становится модным
Государство заинтересовано в рождаемости детей
Из инклюзивного класса – в МГУ? Жезказганская школа получила международную аккредитацию
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Договоры на поставку продукции для железнодорожников заключили шымкентские текстильщики
Молочно-товарная ферма снизит дефицит
«Радужные» пельмени предлагают потребителям шымкентские предпринимательницы
30 лет назад флаг Казахстана побывал в космосе вместе c космонавтом Талгатом Мусабаевым
Электроэнергия для предпринимателей области Жетысу стала дешевле
Девять спектаклей из девяти стран покажут в Алматы
Более 3 000 человек одновременно исполнили государственный гимн
Пик паводка в Атырауской области пройден
Число желающих сдать ЕНТ среди выпускников колледжей неуклонно растет
Специальная антология готовится к 30-летию АНК
Форум патриотов прошел в Туркестане
Будущее за «зеленой» энергетикой
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
В Таразе взялись за освещение улиц
Когда наступает старость?
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Рыбакина обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Ливневки нужно строить вместе с городом
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Ученые расшифровали язык кашалотов

Читайте также

Банкноты с изображением короля Карла III выпустили в Англии
Китайский зонд «Чанъэ-6» взлетел с образцами грунта с повер…
Вулкан Килауэа начал извергаться на Гавайях
Единственная в истории страны женщина-канцлер умерла в Авст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]