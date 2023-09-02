Премьер-министр дал ряд поручений министерствам

Правительство
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Аманжолова Айман
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Под председательством премьер-министра Алихана Смаилова проходит заседание правительства в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.  

Фото: kazpravda.kz

Премьер-министр подчеркнул, что в свете поручений главы государства по дальнейшему развитию транзитного потенциала страны и расширению транспортно-логистической инфраструктуры новому министерству транспорта требуется ускорить реализацию ряда крупных проектов в железнодорожной отрасли. Кроме того, нужно обеспечить расширение портовых мощностей с привлечением иностранных компаний и реконструкцию более 4 тыс. км автодорог до 2029 года.

В вопросе формирования прочного промышленного каркаса страны основной акцент должен быть сделан на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. В этой связи министерству промышленности следует сфокусироваться на создании кластеров высокого передела с реализацией прорывных и значимых проектов.

«При этом важно предусмотреть максимальное использование внутренних ресурсов. Необходимо задействовать потенциал оффтейк-контрактов», — сказал он.

В оборонно-промышленном комплексе надо обеспечить высокую долю локализации, трансферт современных технологий и поддержку отечественных предприятий путем финансирования через создаваемый Фонд развития ОПК.  

Вместе с тем обозначена необходимость разработать гибкие регуляторные и фискальные условия для развития геологоразведки.

Алихан Смаилов указал, что перед правительством поставлены задачи по дальнейшей газификации страны, строительству новых газоперерабатывающих заводов и полной загрузке имеющихся перерабатывающих мощностей. В этой связи требуется принять меры по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений, а также доработать проект Комплексного плана по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов до 2027 года.

По его словам, одной из основных задач станет проведение комплексной реформы водной отрасли. Для этого создано новое министерство водных ресурсов и ирригации.

«Основными приоритетами его работы станут повсеместное использование передовых водосберегающих технологий, взаимодействие по совместному управлению ресурсами трансграничных рек, внедрение новой тарифной политики и нормативов, строительство современной водохозяйственной инфраструктуры», — сказал Алихан Смаилов.

В части обеспечения продовольственной безопасности минсельхозу поручено распространить опыт Северо-Казахстанской области по строительству молочно-товарных ферм на птицефабрики, овощехранилища и другие направления.

«Президент поставил перед правительством задачу по увеличению доли переработанной продукции в АПК до 70%. Необходимо адаптировать применяемые в мировой практике достижения для повышения производительности отечественного агросектора. Особое внимание следует уделить обновлению парка сельскохозяйственной техники на 8-10% в год», — отметил премьер-министр.

Алихан Смаилов подчеркнул, что глава государства ставит перед правительством новые амбициозные задачи по доведению экспорта IT-услуг до $1 млрд.

«Одним из механизмов реализации данной задачи является создание предприятий совместно с крупными международными компаниями, а также развитие венчурного финансирования. В этой связи министерству цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами нужно разработать соответствующий комплекс мер по дальнейшей цифровизации экономики, развитию IT инфраструктуры и инноваций», — сказал он.

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