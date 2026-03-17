Глава государства провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Премьер-министр Пакистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением республиканского референдума по принятию новой Конституции Республики Казахстан. Шахбаз Шариф отметил историческое значение данного события, направленного на дальнейшее укрепление системы государственного управления, институциональной устойчивости и обеспечение благополучия граждан.

Премьер-министр Пакистана подчеркнул, что результаты всенародного голосования отражают высокий уровень поддержки казахским народом проводимого Касым-Жомартом Токаевым курса на политическую и социально-экономическую модернизацию страны.

Глава нашего государства поблагодарил Премьер-министра Пакистана за поздравления и высокую оценку итогов Референдума. Собеседники с большим удовлетворением отметили позитивную динамику казахско-пакистанского стратегического партнерства. В данном контексте обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Пакистан в феврале текущего года. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.