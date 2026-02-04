Накануне Президент прибыл с государственным визитом в Исламабад

Фото: пресс-служба Президента РК

В резиденции Премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главу государства встретил Премьер-министр Шахбаз Шариф.

После совместного фотографирования были исполнены национальные гимны Казахстана и Пакистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула.

Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф представили друг другу членов официальных делегаций.

По завершении церемонии встречи Президент Казахстана посадил дерево на территории резиденции Премьер-министра Пакистана.