Премьер-министр Пакистана встретил Токаева в своей резиденции
Накануне Президент прибыл с государственным визитом в Исламабад
В резиденции Премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Главу государства встретил Премьер-министр Шахбаз Шариф.
После совместного фотографирования были исполнены национальные гимны Казахстана и Пакистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула.
Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф представили друг другу членов официальных делегаций.
По завершении церемонии встречи Президент Казахстана посадил дерево на территории резиденции Премьер-министра Пакистана.