Премьер-Министр Смаилов представил пять новых министров

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств культуры и информации, торговли и интеграции, транспорта, труда и социальной защиты населения, туризма и спорта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

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Представив министра культуры и информации Аиду Балаеву, премьер-министр отметил, что в своем послании народу глава государства поставил ряд задач по масштабному развитию креативной индустрии.

«Министерству необходимо совместно с местными исполнительными органами внести конкретные предложения по мерам поддержки участников креативной индустрии, принять меры по созданию центров креативной индустрии в каждом регионе», — сказал Алихан Смаилов.

В ходе представления нового министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева глава правительства подчеркнул, что перед ведомством стоят важные задачи в сфере развития внутренней торговли, продвижения экспорта товаров и услуг, интеграции с торговыми партнерами республики.

Представив Марата Карабаева коллективу министерства транспорта, премьер-министр обозначил стратегическое значение дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли республики.

Представив коллективу министерства труда и социальной защиты населения нового руководителя – Светлану Жакупову, глава правительства отметил, что перед ведомством стоят большие задачи, от эффективности решения которых зависит уровень благополучия граждан республики. В частности, это касается трудоустройства, разрешения трудовых споров, назначения пенсий, пособий и т.д.

В рамках представления Ермека Маржикпаева коллективу министерства туризма и спорта, премьер-министр обозначил важность своевременной реализации задач, поставленных главой государства.

Премьер-министр пожелал всем вновь назначенным министрам и коллективам соответствующих ведомств плодотворной работы.