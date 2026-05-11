Премьер-министр Венгрии ответил на поздравление Токаева

Подробнее об этом проинформировали в Акорде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На имя Президента Казахстана поступило ответное послание Премьер-министра Венгрии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Петер Мадьяр поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поздравление в связи с победой партии TISZA на выборах.

Премьер-министр назвал Казахстан ключевым партнером Венгрии в Центральной Азии и подтвердил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в различных сферах.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.