Токаев поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии

Президент
121

Президент подчеркнул, что Астана придает большое значение укреплению стратегического партнерства с Будапештом

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил, что результаты голосования отражают высокий уровень доверия венгерского народа к руководству партии TISZA и ее программе, и выразил уверенность в дальнейшем устойчивом развитии Венгрии.

Президент подчеркнул, что Астана придает большое значение укреплению стратегического партнерства с Будапештом, подтвердив готовность к расширению двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран. Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Мадьяру успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Венгрии – благополучия и процветания. 

Популярное

Все
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Приблизить к международным стандартам
Два серебра и бронза
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Чемпионат Азии завершен
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Проводить время с пользой для здоровья
Покорителям космоса посвящается
Хаотичная застройка уходит в прошлое
Золотой хет-трик Берульцевой
Родительское сообщество – за новую Конституцию
Определились победители
Пополняя зеленый фонд
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Когда города становятся центрами силы
Учитывать интересы семьи
На юге сеют, на севере готовятся
Весенний триумвират
179 тыс. человек сдали мартовское ЕНТ
Изменения надо начинать с себя
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
В стиле Royal Danish Theatre
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Глава государства принял председателя фонда «Қазақстан халқ…
Глава государства принял министра иностранных дел Беларуси
Президент принял Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
Президент подписал Указ о награждении ученых

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]