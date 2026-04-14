Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил, что результаты голосования отражают высокий уровень доверия венгерского народа к руководству партии TISZA и ее программе, и выразил уверенность в дальнейшем устойчивом развитии Венгрии.

Президент подчеркнул, что Астана придает большое значение укреплению стратегического партнерства с Будапештом, подтвердив готовность к расширению двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран. Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Мадьяру успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Венгрии – благополучия и процветания.