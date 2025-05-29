Премьер обсудил с австрийской компанией строительство аутлет-центра

Правительство
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Проект ориентирован на развитие торгово-туристической привлекательности Алматинского региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с участниками Международного форума Астана – руководством австрийской компании EKAZENT Management GmbH: главным операционным директором Габриэлем Константином Кефером, управляющим директором Норбертом Пфундером. Внимание уделено совместной работе по развитию торгово-туристического потенциала Казахстана.

EKAZENT Management – один из лидеров австрийского рынка недвижимости, предоставляющих полный спектр услуг по управлению торговыми и аутлет-центрами.

В ходе встречи обсуждены направления сотрудничества, в частности перспективы реализации инвестиционного проекта по строительству аутлет-центра в Алматинской области. Проект ориентирован на развитие торгово-туристической привлекательности региона, рассчитан на привлечение покупателей не только из Казахстана, но и соседних стран.

Строительство центра даст новый импульс развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций и росту товарооборота.

Стороны подчеркнули, что Казахстан располагает всеми необходимыми условиями для реализации современных коммерческих проектов, в том числе развитой логистической инфраструктурой. Дополнительную привлекательность казахстанскому рынку придает его туристический потенциал, а также выгодное географическое расположение – вблизи крупнейших экономик региона: Китая, России и стран Центральной Азии.

В завершение участники встречи подтвердили готовность к практической реализации проекта.

#Правительство #Алматинская область #аутлет-центр

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