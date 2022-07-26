Премьер провел совещание по развитию Транскаспийского транспортного маршрута

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе него обсуждены вопросы реализации на маршруте крупных инфраструктурных проектов, включая строительство вторых ж/д путей на участке Достык – Мойынты, контейнерного хаба в порту Актау, обводной ж/д линии станции Алматы, а также взаимодействия с другими участниками ТМТМ для синхронного устранения «узких» мест и повышения конкурентоспособности маршрута.