Премьер выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
175
Олжас Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Российской Федерации в Астане, передает Kazpravda.kz
Премьер-министр Казахстана посетил посольство Российской Федерации в Астане и сделал запись в книге соболезнований, открытой в связи с террористическим актом, совершенным в развлекательном комплексе «Крокус сити холл» в Москве.
Ранее глава правительства Казахстана направил телеграмму соболезнования и слова поддержки Ппредседателю правительства России Михаилу Мишустину и семьям погибших.