Премьера Nomad Inspiration пройдет в столице

Театр,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Театр «Астана Опера» вступил в 2025 год с новыми проектами

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

25 января на сцене Большого зала театра пройдет премьера программы Nomad Inspiration в сотрудничестве с этно-фольклорным ансамблем HasSak, включающая национальные хореографические номера и инструментальную музыку, сообщает Kazpravda.kz 

Как отметили в пресс-службе театра, это не первое сотрудничество театра с казахстанским этно-фольклорным ансамблем HasSak. В прошлом году этот знаменитый коллектив выступил на сцене Большого зала с композицией «Аманат». Тогда публике был представлен хореографический номер «Рух», поставленный талантливым хореографом и солистом «Астана Опера» Султанбеком Гумаром, который вызвал большой общественный резонанс и  завоевал любовь зрителей.

На предстоящем премьерном концерте Nomad Inspiration зрители вновь смогут насладиться творчеством Султанбека Гумара, который поставил новые номера на музыку HasSak: «Той бастар» и «Аралым» («Между небом и землей»), а также «Әлем»  («Основы мироздания») на музыку композитора Хамита Шангалиева.  

«На мой взгляд, театр несет не только развлекательную функцию, но еще и является, своего рода, школой и библиотекой. Поскольку я сейчас работаю в национальном направлении, мне хочется, чтобы люди, приходя в театр, в первую очередь узнавали нашу историю, а во-вторых, проявляли интерес к нашему родному языку. Названия всех моих постановок я делаю на казахском языке, потому что, если кто-то захочет узнать, откуда произошел тот или иной танец, он будет искать информацию, изучать, и это, как я надеюсь, пробудит интерес к казахскому языку и культуре. Конечно, прежде чем приступить к постановке, я всегда думаю о том, что хочу сказать этим номером, какая его цель. Сейчас перед премьерой я, конечно, немного волнуюсь, но верю, что то, что мы сделали, понравится зрителям», – поделился Султанбек Гумар.

Также он добавил, что в номере «Аралым»  хотел показать, что природа и человек – это единое целое.

«К природе, по сути, должно быть отношение, как и во взаимоотношениях людей: как мы заботимся о наших связях с людьми, так же мы должны относиться и к природе – беречь и ценить ее. В новой постановке «Аралым» мужчины символизируют землю, а женщины – воду, демонстрируя связь человека с природой. Что касается «Әлем», то у нашего народа есть прекрасное высказывание: «Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – управляет миром». Это говорит о том, что женщина – не только хранительница очага, но и основа всего общества. На примере таких выдающихся личностей, как Томирис и Домалак ана, видно, какими мудрыми и храбрыми были наши женщины. Их сильный, но при этом нежный образ отражен в номере «Әлем». Я глубоко уважаю историю нашего народа, ведь это наследие, переданное нам предками. Однако мы должны идти вперед в ногу со временем. Работая над постановкой танца «Той бастар», который дарит праздничное настроение и отражает гостеприимство нашего народа, я старался взять лучшее из нашей культуры и истории, придав этому современное звучание. В этом номере решил использовать современные технологии. На сцене его исполнят 20 пар из числа молодых артистов нашего театра. В костюмах также применены современные дизайнерские подходы», – рассказывает Султанбек Гумар.

По мнению спикера, еще одной особенностью этого гала-концерта станет наша коллаборация с этно-фольклорным ансамблем HasSak, который будет сопровождать выступления.

«Хочу отметить, что эта совместная программа родилась по просьбе зрителей. Считаю, что творческие люди всегда должны поддерживать друг друга и создавать что-то общее, ведь это позволяет развиваться качественно и быстро. Надеюсь, что живое исполнение музыки и танцевальных номеров, в которые вложена душа, произведут большое впечатление на зрителей», – заключил постановщик.

Так, зрители концерта станут не только свидетелями премьер новых хореографических номеров, но и смогут насладиться выступлениями мультиинструменталистов ансамбля, как сольно, так и в сопровождении Симфонического оркестра «Астана Опера».

 

#театр #премьера #Астана Опера #Nomad Inspiration

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