Областной Казахский музыкально-драматический театр­ свой 29-й театральный сезон открыл премьерой спектакля «До-дес-ка-ден» по сценарию выдающегося японского режиссера Акиры Куросавы. Это первая в истории театра интерпретация его фильма кыргызским режиссером Шамилем Дыйканбаевым. Жанр постановки режиссер определил как трагедия одного городка.

Актеры театра сумели мастерски передать драматическую мозаику из жизни людей, оказавшихся на социальном дне. Они многое потеряли, но не утратили стремления к свету, сохранению человеческого достоинства. Болезненно, честно, пронзительно – так театр говорил в рамках постановки со своим зрителем. Главный герой – художник (Жалгас Туйгынбеков) с богатым воображением, собственной философией жизни. Он много рисует, стремясь сделать жизнь городка лучше.

Особенностью постановки стало и то, что она состоялась в камерном формате: герои и зрители находились на сцене как единое целое.

Поздравить зрителей и коллектив театра с блестящим началом нового сезона пришел аким области Марат Ахметжанов.

– Культура – это паспорт нации, – напомнил он, цитируя Главу государства. – А наш театр – это лицо, душа региона, его голос. Впервые открыв свой занавес в 1996 году, он продолжает радовать акмолинцев яркими постановками. Более 200 спектаклей по произведениям казахской и мировой классики, блистательная игра актеров – все это делает театр настоящим культурным центром области.

Праздничный вечер театральной премьеры стал еще и поводом для гордости. Аплодисменты звучали в адрес не только актеров, занятых в спектакле. Поздравления от коллег получил и талантливый актер Кайрат Мырзаболатов – один из основоположников Казахского теат­ра в Кокшетау. Недавно ему было присвоено звание «Заслуженный деятель Казахстана».

Открытие нынешнего театрального года совпало и с юбилеем народной артистки РК, лауреата ордена «Парасат» Жибек Багисовой. Когда аким области вручал юбилярше поздравительное письмо от имени Президента

Касым-Жомарта Токаева, зал стоя рукоплескал любимой актрисе.

Символично, что с началом нового сезона стартовали значимые события, вселяющие большие надежды. С этого года с целью привлечения квалифицированных специалистов в регионе начато предоставление именных стипендий. А с будущего года в перечень грантов акима Акмолинской области для подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием включены специальности «драматический актер» и «режиссер».