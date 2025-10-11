Премьера, поздравления, овации

Культура,Театр
113
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Областной Казахский музыкально-драматический театр­ свой 29-й театральный сезон открыл премьерой спектакля «До-дес-ка-ден» по сценарию выдающегося японского режиссера Акиры Куросавы. Это первая в истории театра интерпретация его фильма кыргызским режиссером Шамилем Дыйканбаевым. Жанр постановки режиссер определил как трагедия одного городка.

фото пресс-службы облакимата

Актеры театра сумели мастерски передать драматическую мозаику из жизни людей, оказавшихся на социальном дне. Они многое потеряли, но не утратили стремления к свету, сохранению человеческого достоинства. Болезненно, честно, пронзительно – так театр говорил в рамках постановки со своим зрителем. Главный герой – художник (Жалгас Туйгынбеков) с богатым воображением, собственной философией жизни. Он много рисует, стремясь сделать жизнь городка лучше.

Особенностью постановки стало и то, что она состоялась в камерном формате: герои и зрители находились на сцене как единое целое.

Поздравить зрителей и коллектив театра с блестящим началом нового сезона пришел аким области Марат Ахметжанов.

– Культура – это паспорт нации, – напомнил он, цитируя Главу государства. – А наш театр – это лицо, душа региона, его голос. Впервые открыв свой занавес в 1996 году, он продолжает радовать акмолинцев яркими постановками. Более 200 спектаклей по произведениям казахской и мировой классики, блистательная игра актеров – все это делает театр настоящим культурным центром области.

Праздничный вечер театральной премьеры стал еще и поводом для гордости. Аплодисменты звучали в адрес не только актеров, занятых в спектакле. Поздравления от коллег получил и талантливый актер Кайрат Мырзаболатов – один из основоположников Казахского теат­ра в Кокшетау. Недавно ему было присвоено звание «Заслуженный деятель Казахстана».

Открытие нынешнего театрального года совпало и с юбилеем народной артистки РК, лауреата ордена «Парасат» Жибек Багисовой. Когда аким области вручал юбилярше поздравительное письмо от имени Президента
Касым-Жомарта Токаева, зал стоя рукоплескал любимой актрисе.

Символично, что с началом нового сезона стартовали значимые события, вселяющие большие надежды. С этого года с целью привлечения квалифицированных специалистов в регионе начато предоставление именных стипендий. А с будущего года в перечень грантов акима Акмолинской области для подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием включены специальности «драматический актер» и «режиссер».

