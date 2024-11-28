Премьера спектакля «Парасат майданы» состоится в Астане

Фото: пресс-служба театра

«Парасат майданы» – психологическая драма, раскрывающая внутренний мир человека и его духовные ценности. Постановка создана на основе произведений классика казахской литературы Толена Абдикова («Оң қол» и «Парасат майданы»)

Основная идея спектакля – борьба человека с самим собой, утрата моральных ценностей в обществе и стремление к истине. Главный герой — человек, ставший жертвой одиночества и внутренних противоречий. Он пытается противостоять несправедливости среди людей и бросить вызов жесткой системе общества.

«Зрители спектакля смогут глубоко прочувствовать противоречия между духовными ценностями и материальным миром, сложность человеческой природы, а также проблемы разграничения добра и зла. «Парасат майданы» — произведение, которое побуждает зрителя задуматься, раскрывая путь человека к духовной вершине и поиску истинного смысла жизни», —прокомментировали в пресс-службе театра.

Режиссером – постановщиком выступила заслуженный деятель Казахстана Гульсина Миргалиева. Художник-постановщик и художник по костюмам – Шынар Елембаева. Хореограф – Карина Джиренбаева.

Главную роль в спектакле исполнит заслуженный деятель Казахстана Нуркен Отеулов. В постановке также участвуют заслуженные деятели Казахстана Алтынай Ногербек, Боранбай Молдабаев, «Мәдениет саласының үздігі» Асхат Султан, Жанар Касымова, «Мәдениет саласының үздігі» Дастан Алимов, а также молодые актеры театра Нурсултан Есен, Зангар Абeнoв, Айкоркем Туранова, Нурбек Съезхан, Маргулан Наменов, Руслан Алишев, Саида Сагинова, Нурхан Косанов, Енлик Айымгазы, Гаухар Исмайлкызы.