Премьерный спектакль о жертвах Семипалатинского полигона показали в Алматы

Культура, Театр
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Дана Аменова
Корреспондент

Новую постановку «Ангел с дьявольским лицом» представили в Казахском национальном театре драмы имени М. Ауэзова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации 

Фото: пресс-служба Минкультуры и информации

Спектакль рассказывает о жизни народа, пережившего и поныне испытывающих последствия испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

— В спектакле показана горькая правда жизни села Карауыл, ставшего объектом атомного эксперимента, девушки-инвалида Ляйли и ее социальное окружение... Героиня является нравственным барометром аула, лучом света. Но сумеет ли девушка преодолеть мучения, сотворенные человеческими руками? — пишут в распространенном пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что режиссер-постановщик Болат Атабаев известен в театральном мире как новатор, поднявший казахское сценическое искусство на мировой уровень.
 

#Алматы #жертвы #полигон #Семипалатинск #спектакль

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