Премьерой спектакля «Вальс королі» открыл сезон Туркестанский музыкально-драматический театр

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Еще ранней весной театр совместно с Союзом писателей Казахстана объявил республиканский конкурс драматургических произведений, посвященный жизни и творчеству народного артиста Казахстана, выдающегося композитора Шамши Калдаякова. По его итогам лучшим признано произведение Байдильды Айдарбека «Ән-ғұмыр».

фото из архива театра

Как отметила художественный руководитель театра Шынар Омарова, с согласия автора название спектакля изменили на «Вальс королі», тем самым подчеркнув роль композитора в развитии музыкально-песенного искусства и важность популяризации казахской песни.

Настроиться публике на сценический рассказ о короле казахского вальса помогла выставка музыкальных инст­рументов, развернувшаяся в фойе театра. Их специально привезли из Музея-усадьбы Калдаякова, расположенного в Отрарском районе.

Спектакль, естественно, получился музыкальным: со сцены в исполнении хорового коллектива театра под аккомпа­немент музыкального ан­самбля прозвучали популярные песни Шамши Калдаякова, давно ставшие народными.

Зрители увидели его в юности, в годы взросления и уже сложившимся композитором. Все три артиста мастерски передали эмоциональное состоя­ние своего героя, душевные переживания и безграничную любовь к Родине.

Для работы над спектаклем руководство пригласило опытных специалистов международного уровня. Режиссер-постановщик Карло Шакаллуга не скрывал, что знакомство с песенным искусством нашей страны открыло ему целый мир казахской песни. Сцено­графию «Вальс королі» создала студия Gio Forma – победитель премии Architizer Prize and AIA Middle East, художником по свету выступил Гаэтано ла Мела. Хореограф-постановщик – главный балетмейстер Туркестанского музыкально-драматического театра Мадина Муратпекова, а музыкальное оформление взял на себя заслуженный деятель РК Ербол Мухамедиев.

#Туркестан #театр #спектакль #премьера #«Вальс королі»

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