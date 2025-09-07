Монументальная опера «Абай» снова зазвучала на сцене «Астана Опера» в начале тринадцатого сезона. Это культурное событие было приурочено сразу к двум знаменательным датам: 180-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева и 10-летию самой постановки, сообщает Kazpravda.kz

Зрителей и артистов впереди ожидает насыщенная программа: премьеры оперных и балетных спектаклей, новые гастрольные туры и разнообразные концертные программы.

Директор театра Александр Совостьянов на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона, поделился амбициозными творческими планами.

«Предстоящий сезон обещает быть насыщенным и потребует от коллектива полной отдачи, к чему все готовы. В будущем планируется увеличить количество спектаклей. В данное время ожидается премьера оперы «Риголетто» с участием международной команды постановщиков. Также в разработке находится спектакль «Аппак – дочь кыпчакская». Мы ответственно подходим к новому проекту, который должен занять достойное место в репертуаре. Также в скором времени запланированы гастроли на сцене Большого театра России и выступление в Омане с балетом «Коппелия», – отметил он.

Кроме того, радостной новостью станет возвращение на родную сцену балета «Щелкунчик», который два года успешно гастролировал по всему миру.

«Мы надеемся, что главная новогодняя елка страны пройдет именно в стенах нашего театра, и готовим для юных зрителей интересную программу. Скоро мы объявим о расписании дополнительных спектаклей. Неизменный интерес публики, полные залы и аншлаги не могут не вдохновлять. Наша команда мечты намерена продолжать работать, чтобы каждый новый сезон становился еще более ярким и привлекательным для всех ценителей театрального искусства», – проинформировал Александр Совостьянов.

Заслуженный деятель Казахстана, лауреат госпремии, главный дирижер театра Алан Бурибаев анонсировал старт цикла «Бетховенские вечера» в Камерном зале имени Байсеитовой.

«Первый музыкальный вечер состоится 10 сентября, а следующий концерт пройдет через три месяца – 11 декабря. Мы постараемся максимально использовать возможности площадки, чтобы предствить оркестровую музыку. Впрочем, несколько лет назад уже исполняли симфонии Бетховена в Большом зале театра. Как известно, венский классик поднял этот жанр на невероятную высоту, задав золотой стандарт для всех последующих произведений. После него другие композиторы неизбежно подвергались сравнению. Девять симфоний Бетховена предлагают удивительный и универсальный, философский взгляд на мир. В этой связи возникла идея организовать музыкальные вечера, где можно не просто исполнять симфонии, а вести концерт-историю, разговор со зрителем», – пояснил маэстро.

В ходе представления он может прерывать исполнение, чтобы обсудить особенности жанра, четырехчастный цикл и разобрать другие элементы симфонической ткани. Так у меломанов появится возможность совершить своего рода экскурс, позволяющий взглянуть на классические произведения с точки зрения человека XXI века. В дальнейшем музыканты планируют развивать абсолютно новый формат тематических концертов для столичного театра.

По его словам, опера Джузеппе Верди «Риголетто» занимает особое место в его творческом наследии, являясь семнадцатой по счету работой композитора. Именно с этой оперы начинается золотой период Верди, за которым последовали «Травиата», «Трубадур», «Бал-маскарад», а в дальнейшем – «Аида», «Сила судьбы» и «Дон Карлос».

«Верди известен своим смелым выбором сюжетов и неординарными персонажами. Его привлекали нетрафаретные, нешаблонные оперные фигуры. Риголетто – несчастный горбун, вынужденный постоянно смеяться и веселить герцога. Однако, он сам в итоге становится жертвой той жизни, которую ведет. Именно такие необычные личности всегда привлекали внимание Верди. Его творчество неизменно обращено к нетипичным для общества персонажам. Мне кажется, эта трагическая история сильно выделяется своей глубиной и нестандартным подходом. Классическая постановка обретает особое звучание, когда акцент делается на тонкий психологизм и богатство характеров», – резюмировал Алан Бурибаев.

Народная артистка России, художественный руководитель балетной труппы Алтынай Асылмуратова рассказала о новых достижениях артистов.

«Мы начинаем новый театральный сезон с показа трех одноактных балетов-шедевров Ролана Петти. Это совершенно свежая премьера, которой мы фактически завершали предыдущий сезон. В дальнейшем мы также повторим «Спящую красавицу», премьера которой состоялась ближе к концу прошлого сезона. В планах множество интересных инициатив, как для молодых артистов, так и для хореографов. Вместе с тем, нас переполняет радость от предвкушения поездки в Оман, где запланирован показ балета «Коппелия», – поделилась впечатлениями спикер.

Также особую гордость вызвало участие молодых казахстанских артистов в конкурсе, который проходил в Китае.

«Результаты превзошли ожидания, наши исполнители получили высокую оценку. Это подтверждение их профессионализма и трудолюбия, так как все достигнутые успехи честно заслужены. Особенно радует тот факт, что жюри отметило хореографию современного номера, поставленного нашим солистом Султанбеком Гумаром. А Диаса Курмангазы признали лучшим танцовщиком. Это чрезвычайно высокая оценка, особенно учитывая уровень участников, поскольку там выступали опытные и знаменитые артисты», – считает художественный руководитель балетной труппы театра.

В завершение речи Алтынай Асылмуратова упомянула о важности постоянного развития труппы и активного включения в работу выпускников Казахской национальной академии хореографии. По ее мнению, служители Мельпомены полны энергии, позитивного настроя и стремления к профессиональному развитию.

Затем заслуженный деятель Казахстана, директор оперной труппы Талгат Мусабаев объяснил выбор репертуарной политики.

«Эта постановка уже давно стала визитной карточкой театра и заслуженно считается знаковым спектаклем. У нас есть возможность выезжать с оперой «Абай» не только на сцену здесь, но и за рубеж, что является значительным достижением для нашего коллектива. Наш театр сравнительно молод, однако у нас уже заложены серьезные традиции, а впереди — амбициозные планы и долгий путь развития. На данный момент мы гордимся нашим сильным художественным составом, который грамотно расставляет приоритеты для роста и процветания театра. Опера – сложный жанр, безусловно требующий огромных усилий. В качестве примера можно привести постановку оперы «Риголетто», которая уже скоро будет представлена публике», – подытожил он.

Это значит, что коллектив театра демонстрирует растущий профессионализм и гибкость, что позволяет браться за самые смелые постановки.

Кроме того, особое внимание уделяется привлечению молодых солистов в труппу, ведь именно они определяют будущее театра.