Премия «KazChess Awards – 2024» вручена в Астане

В этом году список номинаций был расширен до 12 категорий, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

В столице прошла традиционная премия «KazChess Awards». Второй год подряд этой наградой отмечают лучших спортсменов, тренеров, судей и тех, кто своим трудом внес определенный вклад в развитие шахматного спорта Казахстана.

В этом году список номинаций был расширен до 12 категорий, в прошлом году было 9 номинаций.

В торжественном мероприятии приняли участие министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов, а также прославленные спортсмены, заслуженные тренеры и другие.

«Хотел бы в первую очередь, отметить важность данного мероприятия. Оно организовано в целях оценки заслуг спортсменов в развитии шахмат в стране, и способствует дальнейшей популяризации данного вида спорта в республике, и на международном уровне, повышению профессионального мастерства и конкурентоспособности спортсменов», - сказал Маржикпаев.

Победители выбраны путем голосования членами президиума Казахстанской федерации шахмат. При выборе победителей учитывались индивидуальные показатели спортсменов на международных и республиканский соревнованиях.

Номинация «Лучший спортсмен среди мужчин» – Алдияр Ансат

Номинация «Лучший спортсмен среди женщин» – Ксения Балабаева

Номинация «Надежда года» – Данис Куандыкулы

Номинация «Тренер года» – Павел Коцур, Александр Моисеенко

Номинация «Өрлеу - 2024» – Зарина Нургалиева

Номинация «Лучший арбитр» – Каусар Бауыржан

Номинация «Лучший ветеран среди мужчин» – Айтказы Баймурзин

Номинация «Лучший ветеран среди женщин» – Ирина Буланова

Номинация «Лучшая партия года» – Алишер Сулейменов

Номинация «Лучший шахматный обозреватель» – Александр Ляхов

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Номинация «Лучшая команда» – Национальная женская сборная РК.