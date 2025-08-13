В результате в трех регионах страны - Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях одновременно задержаны три организованные преступные группы, занимавшиеся систематическим скотокрадством, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Следствием установлено, что участники данных групп совершали кражи лошадей и коров, оставленных владельцами без присмотра на вольном выпасе. Похищенный скот перегонялся в труднодоступные районы, где разделывался, а затем мясо реализовывалось на рынках под видом легальной продукции.

У подозреваемых изъято более 55 голов похищенных животных. Все они возвращены законным владельцам. Организаторы преступных групп и их пособники водворены в изоляторы временного содержания.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

МВД вновь обращается к владельцам сельскохозяйственных животных: не оставляйте скот без присмотра и при первых признаках пропажи незамедлительно сообщайте в полицию.