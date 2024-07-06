Превентивные работы проведены на морённых озерах бассейна реки Турген

Экология
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В Алматинской области на морённых озерах бассейна реки Турген проводятся превентивные работы по сбросу уровня воды для исключения перелива и рисков образования селей, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Накануне под координацией вице-министра по ЧС Батырбека Абдышева на двух вертолётах Казавиаспас МЧС осуществлена переброска оборудования и высадка вблизи морённого озера. Работы проводились руководством и аварийной бригадой ГУ «Казселезащита».

В течение двух дней ими также были проведены работы для откачки ледниковых талых вод путем прокладки сифона. Таким образом, сегодня была запущена первая нить сифона длиной порядка 300 метра с производительностью 110 л/с.

Работы на озерах будут продолжаться в зависимости от погодных условий (ориентировочно до 16 июля текущего года). Отметим, проводимые оперативные работы направлены на предотвращение угрозы формирования селевого паводка, который представляет риск для жизни людей и разрушения объектов. Подготовительные работы были организованы при поддержке акимата Алматинской области.

Напомним, в бассейне реки Турген на территории Алматинской области наблюдается сложная селевая обстановка. В зоне риска населенные пункты Тау-Турген, Турген, Каракемер, Балтабай, где проживают более 30 тысяч человек. В связи с этим был организован мониторинг за селевой и гидрометеорологической обстановкой состояния ледника и озерой бассейна реки Турген.

В круглосуточном режиме для своевременного оповещения населения свою работу продолжают посты ГУ «Казселезащита».

Временно введены ограничения для посещения данной местности. Проводятся работы по оповещению пеших туристов, владельцев автотранспорта, местных жителей и исполнительных органов.

Принимаются все возможные меры для упреждающего предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации.

#Алматинская область #сель #моренные озера

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