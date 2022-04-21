​​​​​​​Превратили набережную в базар

В Актау решили навести порядок в зоне для приморского променада.

Чтобы освободить набережную областного центра от аттракционов, причиняющих прогуливающимся горожанам неудобства, пару лет назад городской акимат решил передислоцировать всех предпринимателей, предоставляющих услуги проката детских автомобильчиков, велосипедов и других средств, на специальную территорию в парке «Акбота».

Однако те не оставляют попыток заниматься привычной деятельностью на старом месте. Кроме того, зону для променада регулярно загромождают торговцы игрушками и фаст-фудом.

В апреле сотрудники местного исполнительного органа совместно с общественниками несколько раз выходили на набережную с рейдовыми мероприятиями.

Начальник ГУ «Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Тилеген Едигеев подчеркивает, что заниматься торговлей на набережной запрещено, о чем продавцы неоднократно оповещались через социальные сети, предупреждались устно, а также в письменной форме.

На днях местные власти перешли от слов к делу. Комиссия, включающая членов общественного совета города, полицейских, а также представителей местного акимата, приступила к сносу незаконных объектов предпринимательства в прибрежной зоне.

– В целях борьбы с несанкцио­нированным предпринимательством игровые автоматы, велосипеды и машинки на набережной 14-го микрорайона были конфискованы. Работа по сносу и конфискации имущества проводится в рамках закона. Изъятое оборудование отправлено на штрафстоянку. Предприниматели смогут забрать его после предъявления правоустанавливающих до­кументов на имущество и оплаты штрафа, – прокомментировал глава городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Анвар Туляков.

В ходе рейдов установлено, что декоративные автомобильчики на электрической тяге и другую технику предприниматели подзаряжали путем незаконного подключения к городским линиям электроснабжения. Накануне сотрудники коммунального предприятия «Актауское управление электрических сетей» отсоединили все незаконно запитанные кабели.