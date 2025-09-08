Фото: пресс-служба Акорды

Выступая с Посланием народу Казахстана Президент отметил тот факт, что многие страны хотят развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, прежде всего, говорит об авторитете, востребованности нашего государства на международной арене, сообщает Kazpravda.kz

«Казахстан вносит свою лепту в решение важных международных проблем, ценит сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, как с соседними, так и далекими от нас. На днях состоялся мой официальный визит в Китай, где прошли плодотворные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений, развивающихся в духе вечного стратегического партнерства. Успешными были мои визиты в Турцию и Кыргызстан. В конце года состоятся мои визиты в Россию, Узбекистан, готовимся принять в Астане руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских и европейских стран. Активно развивается казахстанско-американский диалог. Развиваем многоплановые контакты с Европейским союзом», – сказал он.

Кроме того, текущий год выдался насыщенным памятными датами. Прежде всего это 80-летие окончания Второй мировой войны.

«Состоявшиеся в Москве и Пекине торжественные мероприятия следует рассматривать как проявление вечной памяти о десятках миллионов жертв сражений в ходе самой кровопролитной в истории человечества войны, как предостережение от пересмотра ее итогов и попыток развязать новый мировой конфликт. Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы, «худой мир лучше доброй ссоры». Поэтому Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве Президента Трампа», - сказал Токаев.

Второй знаменательной датой он назвал 80-летие Организации Объединенных Наций, ставшей основополагающим институциональным воплощением итогов Второй мировой войны.