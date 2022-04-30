Президент дает казахстанцам четкий сигнал, что времена изменились – Куришбаев

Депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев прокомментировал предложение Президента РК провести референдум по новым поправкам в Конституцию, сообщает Kazpravda.kz.

"Президент нашей страны коротко и емко ответил на вопрос: что такое Новый Казахстан? Новый Казахстан – это, по сути, справедливый Казахстан. Именно для построения такого общества нацелены все его реформы, прежде всего, трансформация прежней политической системы, которая привела к автократии во власти, расслоению общества, породила социальную несправедливость и неравенство, стала тормозом для устойчивого развития экономики.

Чтобы реализовать такие реформы нужны не только изменения сверху – уход от суперпрезидентства, усиление Парламента, демократизация исполнительной власти и т.д. Главное, как подчеркивает наш Президент, важно развитие гражданского общества, побуждение активности среди граждан в участии управления государством. Без осознанной поддержки народа демократические преобразования в нашем обществе невозможны", – написал сенатор в Facebook.

Проблема в том, добавил А. Куришбаев, что за долгие годы автократической системы, продвижения картельных партий за счёт государственных ресурсов, народ перестал верить власти, справедливым выборам и возможности простых людей на что то влиять. Даже Конституция – главный закон страны – многие годы принималась без широкого обсуждения в обществе.

"Я думаю, предложение Президента по проведению всенародного референдума по принятию поправок в Конституцию страны не только связано с необходимостью решения политических изменений в стране самим народом, оно свидетельствует о том, что в Новом Казахстане отныне определять его будущее будет не власть, а сами граждане.

Глава государства дает нам всем четкий сигнал, что времена изменились, наступает пора честных выборов и политической конкуренции. Поэтому мы сами должны меняться, отходить от прежних стереотипов недоверия к власти, пустой "диванной" критики всех и вся. Надо через выборы и участие в общественных институтах развития участвовать в управлении государством, т.е. быть гражданином своей страны", – заключил сенатор.