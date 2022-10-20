Президент дал указания по работе пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе

В ходе встречи с общественностью области Жетысу глава государства Касым-Жомарт Токаев дал ряд указаний по работе пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, передает Kazpravda.kz.

«Еще одна актуальная проблема – резкое замедление работы пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в связи с карантинными ограничениями. Возникают скопления грузового автотранспорта, которые вызывают справедливое недовольство водителей. Для исправления ситуации необходимо ускорить внедрение электронной очереди на пограничных пунктах пропуска «Алаколь» и «Нұр жолы», - сказал глава государства.

По его словам, еще одним шагом, способным серьезно усилить экономический потенциал региона и страны в целом, может стать создание аккредитованной по стандартам Китая лаборатории.

«Её работа увеличит наш экспорт в Китай. Уже есть план открытия такой лаборатории на Хоргосе. Необходимо активизировать диалог с коллегами из Китая для быстрой реализации данного проекта», - распорядился президент.