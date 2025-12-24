Фото: t.me/aqorda_resmi

«Для реализации поставленных серьезных задач как никогда прежде нужны динамизм и инициативность. Необходимо принимать смелые, нестандартные, но в то же время продуманные решения. Праздность, вялость, механические и дежурные подходы на государственной службе неприемлемы, особенно сейчас. Гражданам нужны не красивые отчеты, а реальные дела. Поэтому жду от всех руководителей и уполномоченных лиц энергичной, продуктивной деятельности. Впереди очень много работы», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы.

По его словам, сегодня весь мир переживает непростой период. Несмотря на это, наша страна сохраняет уверенные темпы развития. Движущей силой роста стали обрабатывающая промышленность, строительство и транспортно-логистическая сфера.