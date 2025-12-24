Касым-Жомарт Токаев потребовал от руководителей энергичной, продуктивной деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Для реализации поставленных серьезных задач как никогда прежде нужны динамизм и инициативность. Необходимо принимать смелые, нестандартные, но в то же время продуманные решения. Праздность, вялость, механические и дежурные подходы на государственной службе неприемлемы, особенно сейчас. Гражданам нужны не красивые отчеты, а реальные дела. Поэтому жду от всех руководителей и уполномоченных лиц энергичной, продуктивной деятельности. Впереди очень много работы», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы.
По его словам, сегодня весь мир переживает непростой период. Несмотря на это, наша страна сохраняет уверенные темпы развития. Движущей силой роста стали обрабатывающая промышленность, строительство и транспортно-логистическая сфера.
«По итогам года прогнозируется рост нашей экономики на 6%. При этом ВВП на душу населения превысит 15 тысяч долларов. Очевидно, что системная и масштабная работа уже приносит свои плоды. Мы вступаем в новый, можно сказать, судьбоносный для будущего страны этап реформ. Весь государственный аппарат, от первых руководителей до рядовых сотрудников, должен осознавать это в первую очередь», - добавил Токаев.