Выступая на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине, Касым-Жомарт Токаев призвал к укреплению казахско-китайских деловых контактов в финансовом секторе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

– Прочным фундаментом привлекательной инвестиционной среды Казахстана служит Международный финансовый центр Астана. На площадке данного центра успешно работают более 4 200 компаний из нескольких десятков стран, 850 из них представляют Китай. В рамках сотрудничества с ведущими китайскими финансовыми институтами Банк развития Казахстана успешно осуществил дебютное размещение еврооблигаций в китайских юанях (Dim Sum bonds). Данная сделка, ставшая первой в Центральной Азии, укрепила доверие международных инвесторов к казахстанской финансовой системе, – отметил Глава государства.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, сегодня в Казахстане созданы максимально благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций и реализации амбициозных проектов.

– Капитаны китайского бизнеса смогут найти в нашей стране надежных партнеров и уникальные возможности для роста и укрепления своих региональных и глобальных позиций. Этот вопрос будет находиться на особом контроле Правительства Казахстана. Уважаемые представители китайского бизнеса, вы играете исключительно важную роль в укреплении взаимодействия между Казахстаном и Китаем. Уверен, что достигнутые сегодня договоренности будут содействовать усилению экономического взаимодействия и придадут новый импульс стратегическому сотрудничеству наших государств. Поставленные цели и задачи отвечают национальным интересам нашей страны. Поэтому реализация совместных проектов будет находиться под особым вниманием со стороны высшего руководства Казахстана, – подытожил Президент.

По итогам заседания Делового совета РК-КНР подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму более 15 млрд долларов, отметили в Акорде.