Глава государства провел в Зерендинском районе Акмолинской области совещание по вопросу уборочной кампании с аграриями региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие фермеры Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. В своем выступлении Президент сообщил, что специально прибыл в Акмолинскую область для знакомства с ходом уборочной кампании.

– Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай. От этой работы напрямую зависит продовольственная безопасность в стране и стабильность внутреннего рынка. В случае успешного проведения уборочной кампании возрастет наш экспортный потенциал, появится возможность увеличения поставок за рубеж. Прошлый год был успешным для сельскохозяйственной отрасли Казахстана. Благодаря самоотверженным усилиям аграриев собран рекордный урожай зерновых. Это можно назвать результатом правильного применения агротехнологий. В целом, это обеспечило более высокий, чем в других отраслях, рост объемов производства в сельском хозяйстве. Итоги работы за 8 месяцев текущего года неплохие. Принятые меры по повышению технологического потенциала производства показывают свою эффективность, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По поручению Главы государства в текущем году на льготное кредитование сельского хозяйства направлен рекордный один триллион тенге. Глава государства выразил признательность всем аграриям страны за их труд.

– Каждый год уборка урожая становится проверкой вашего профессионализма, целеустремленности и, что особенно важно, патриотизма. И этот экзамен наши аграрии с честью выдерживают. Вы работаете в непростых условиях, сталкиваетесь с капризами природы, но всегда добиваетесь высоких результатов. Своим усердным трудом вы вносите огромный вклад в укрепление продовольственной безопасности, развитие экономики и улучшение качества жизни на селе. Государство предпринимает беспрецедентные меры для поддержки аграриев. В частности, по моему поручению в текущем году на льготное кредитование сельского хозяйства направлен рекордный один триллион тенге. Эффект от системной поддержки государства уже виден. Применение агротехнологий вышло на более высокий уровень, выросла урожайность. Ранее мною поставлена задача в два раза увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства. В этом направлении идет активная работа, снижать ее темпы никак нельзя, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит эффективно реализовать все меры государственной поддержки. В частности, он считает важным запустить программу раннего льготного финансирования посевной кампании 2026 года.

– Следует продолжить диверсификацию посевных площадей с упором на возделывание рентабельных, высокомаржинальных культур. Это позволит увеличить объем продукции растениеводства в денежном выражении. Правительство и акимы должны во время уборки обеспечивать бесперебойное снабжение фермеров топливом, своевременное финансирование и доступ к необходимой технике. Несмотря на погодные условия, урожай надо собрать максимально без потерь, – заявил Глава государства.

Другой важнейшей задачей Президент назвал сохранение урожая в надлежащем виде. По его мнению, с учетом планируемых объемов производства разных культур существующих мощностей хранения недостаточно, поскольку для каждого вида культур нужны отдельные хранилища.

– Очевидно, что строительство и содержание современных элеваторов требует значительных инвестиций. Поэтому для модернизации элеваторов необходимо запустить специальную программу льготного финансирования. Особое внимание следует уделить заготовке качественных семян. Кроме того, нужны действенные шаги для повышения самообеспеченности нашего рынка собственными семенами. Усовершенствованный с прошлого года механизм субсидирования минеральных удобрений показал свою эффективность. Министерству сельского хозяйства предстоит принять аналогичные меры господдержки в семеноводстве. В целом, важно отметить, что мы достигли хороших результатов в растениеводстве. Это положительно влияет на смежные отрасли сельского хозяйства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил ускорить внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство Наряду с этим Глава государства призвал в полной мере раскрыть потенциал животноводства.

– До конца года будет разработана программа развития животноводства. Данный документ позволит получить льготные средства на длительный срок. Мы сможем обеспечить прозрачность и эффективность во всех отраслях экономики только с помощью полной цифровизации. Подробно остановился на этом вопросе в своем Послании. Следует ускорить внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство. Для полного отслеживания процессов в растениеводстве и животноводстве необходимо использовать цифровые подходы. В этой работе важно наладить взаимодействие с IТ-бизнесом, – отметил Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на развитие сельского хозяйства из бюджета выделяются значительные средства.

– Следовательно, каждая выполняемая работа, каждое мероприятие должны иметь четкий результат и оказывать положительное влияние на аграрную отрасль. Государство всегда оказывает поддержку добросовестно работающим фермерам. Я уделяю особое внимание сельскому хозяйству, и эта отрасль будет находиться под моим особым контролем. Как говорится, «легка ноша, поднятая сообща». Поэтому уверен, что вместе мы завершим эту важную кампанию вовремя и успешно, – подытожил свое выступление Глава государства.

В ходе совещания с докладами выступили министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, генеральный директор ТОО АФ «Родина» Иван Сауэр, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, председатель совета директоров ТОО «Карасу-Астык» Алмат Турсунов, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, руководитель КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко, аким Павлодарской области Асаин Байханов, директор ТОО «Галицкое» Александр Касицин.