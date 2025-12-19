Президент: Казахстан готов расширять сотрудничество с Hitachi

Президент
153

Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Hitachi Construction Machinery Масафуми Сэнзаки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества горнорудных предприятий Казахстана с японской компанией. Глава государства подчеркнул, что Казахстан, являющийся ключевым партнером Hitachi Construction Machinery в регионе, готов углублять взаимовыгодные контакты.

По мнению Президента, важно сосредоточить дальнейшие усилия на локализации производства и ремонте оборудования для разработки рудных месторождений. Как полагает Касым-Жомарт Токаев, перспективными направлениями в совместной работе также могут стать цифровизация, внедрение «зеленых» технологий и автономных транспортных систем.  

Как сообщил Масафуми Сэнзаки, разработка и применение высокотехнологичных, низкоуглеродных и безопасных решений является одной из приоритетных целей HСМ как на глобальном уровне, так и в рамках реализации проектов в Казахстане.

Hitachi Construction Machinery – один из ведущих мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Изготовленные компанией экскаваторы, карьерные самосвалы и другая техника используются в более чем 150 странах, в том числе на крупных месторождениях Казахстана.

#Токаев #Токио #Hitachi

