Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного XXIII съезда партии "Amanat" объявил о своем решении выйти из партии, передает корреспондент Каzpravda.kz.
"С сегодняшнего дня я принял решение уйти с поста председателя партии "Amanat" и выйти из партии", - сказал Президент.
По его словам, этот шаг имеет символическое значение. В этой связи Глава государства поблагодарил всех за доверие и поддержку на президентских выборах.
Напомним, 16 марта на совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что суперпрезидентская система правления оправдала себя, но в новых условиях требуются реформы.
"Наша политическая система должна адаптироваться к новым реалиям. Сегодня все замыкается на президенте. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти, институативного влияния. Поэтому на январском съезде партии "Amanat" я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост председателя", - сказал Глава государства.
По мнению президента, список полномочий главы государства должен быть серьезно сокращен.
"Сверхконцентрация власти президента также выражается в избыточном количестве его полномочий. Глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей и городов республиканского значения. Эта норма способствует укоренению излишней практики ручного управления, снижает самостоятельность местных исполнительных органов. Более того, президент имеет право снимать с должности районных и даже сельских акимов. Такие законодательные положения нужно упразднить. Отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране. Предлагаемые инициативы принципиально изменят правила игры и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации общества", - добавил Касым-Жомарт Токаев.