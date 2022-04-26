Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Президент
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного XXIII съезда партии "Amanat" объявил о своем решении выйти из партии, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"С сегодняшнего дня я принял решение уйти с поста председателя партии "Amanat" и выйти из партии", - сказал Президент.

По его словам, этот шаг имеет символическое значение. В этой связи Глава государства поблагодарил всех за доверие и поддержку на президентских выборах.

Напомним, 16 марта на совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что суперпрезидентская система правления оправдала себя, но в новых условиях требуются реформы.

"Наша политическая система должна адаптироваться к новым реалиям. Сегодня все замыкается на президенте. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти, институативного влияния. Поэтому на январском съезде партии "Amanat" я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост председателя", - сказал Глава государства.

По мнению президента, список полномочий главы государства должен быть серьезно сокращен. 

"Сверхконцентрация власти президента также выражается в избыточном количестве его полномочий. Глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей и городов республиканского значения. Эта норма способствует укоренению излишней практики ручного управления, снижает самостоятельность местных исполнительных органов. Более того, президент имеет право снимать с должности районных и даже сельских акимов. Такие законодательные положения нужно упразднить. Отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране. Предлагаемые инициативы принципиально изменят правила игры и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации общества", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

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