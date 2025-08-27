Президент Казахстана и король Иордании посетили МФЦА

Президент
45

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров ознакомил высоких гостей с результатами деятельности и особенностями работы центра

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн посетили Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров ознакомил высоких гостей с результатами деятельности и особенностями работы Суда МФЦА, Международного арбитражного центра, Комитета по регулированию финансовых услуг, биржи МФЦА, а также рассказал об уникальном корпоративном «Музее доверия».

Было отмечено, что с момента основания МФЦА привлек более 17 млрд долларов инвестиций и объединил свыше 4200 компаний из 85 стран.

#Казахстан #МФЦА #король #Иордания

