Президент Казахстана обозначил приоритеты сотрудничества с Европейским союзом на следующее десятилетие

Президент Казахстана посещает Брюссель для переговоров с руководством Европейского союза 22-23 июня. Партнерство между Казахстаном и Европейским союзом сегодня важно, как никогда, пишет Касым-Жомарт Токаев в авторской статье для Euronews , обозначая три ключевые стратегические цели для формирования следующего этапа стратегического партнерства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Партнерство между Казахстаном и Европейским союзом сегодня важно, как никогда, пишет Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в авторской статье для Euronews, обозначая три ключевые стратегические цели для формирования следующего этапа стратегического партнерства.

Спустя десятилетие после подписания в 2015 году Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) Европейский союз сегодня является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана.

Тысячи европейских компаний успешно работают в нашей стране, получая прибыль и выгоды для Европы и одновременно способствуя модернизации и диверсификации нашей экономики. Это было и остается большим достижением. Но достаточно ли этого в стремительно меняющемся мире? Полагаю, что нет.

Я возвращаюсь в Брюссель с ясным стремлением и твердым убеждением: партнерство между Казахстаном и Европейским союзом сегодня имеет большее значение, чем когда-либо прежде. Именно поэтому его необходимо укреплять.

Сотрудничество Казахстана и ЕС: три ключевые стратегические цели для обеих сторон

В частности, следующий этап сотрудничества Казахстана и Европейского союза должен быть направлен на достижение трех ключевых стратегических целей для обеих сторон: укрепление устойчивости, расширение взаимосвязанности во всех сферах и создание новых возможностей для граждан. Это необходимо потому, что прежние геополитические предпосылки больше не работают. География и сила вновь выходят на первый план.

Возрождающаяся конкуренция стремительно меняет направления торговли, технологий и инвестиционных потоков. Глобальные цепочки поставок вновь стали уязвимыми. Торгово-экономическая взаимозависимость все чаще становится заложником соображений национальной безопасности.

Как хорошо известно Европе, в таких условиях страны могут либо замкнуться в соперничающих блоках, либо выстраивать новые партнерства, основанные на взаимном уважении и общих интересах. Казахстан также хорошо это понимает: наше географическое положение находится на пересечении континентов, а наша внешняя политика стремится их соединять.

Связующая роль Казахстана все больше подкрепляется экономической силой

Эта связующая роль все больше подкрепляется экономической силой. В 2025 году экономика Казахстана выросла на 6,5%, а ВВП достиг 306 млрд долларов США. Согласно прогнозу МВФ World Economic Outlook, в 2026 году ВВП, как ожидается, превысит 360 млрд долларов США. Более крупный и динамичный Казахстан означает более сильного партнера для Европы в самом сердце Евразии.

Каждый путешественник понимает: чем неопределеннее путь, тем выше ценность надежных спутников. По мере того, как наш мир становится все более неопределенным, Казахстан и Европа уже являются такими попутчиками. Наш сбалансированный, прагматичный и конструктивный подход к международному сотрудничеству остается неизменным.

Мы по-прежнему твердо привержены Уставу Организации Объединенных Наций. Мы продолжаем отдавать приоритет диалогу и мирному урегулированию конфликтов. Мы не всегда соглашаемся, но мы знаем друг друга.

«Энергетическая безопасность - наглядный пример нашего взаимного доверия»

Взаимозависимость укрепляет устойчивость. Возьмем энергетику, где надежность за короткое время приобрела стратегическое значение. Сегодня Казахстан обеспечивает почти 13% импорта нефти и нефтепродуктов Европейского союза и 16% его поставок природного урана.

Энергетическая безопасность является наглядным примером нашего взаимного доверия, укрепления устойчивости и способности выполнять обязательства даже в условиях более нестабильного мира. Почему бы не применить такой же подход в сельском хозяйстве? Продовольственная безопасность становится все более важным стратегическим вопросом во всем мире. Казахстан является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров зерна и обладает значительным потенциалом для европейских рынков, нуждающихся в диверсификации.

В то же время европейские знания, технологии и инвестиции могут способствовать развитию более глубокой переработки и сельскохозяйственного производства с более высокой добавленной стоимостью в нашей стране. Аналогичным образом глобальный экономический переход к устойчивому росту потребует беспрецедентного уровня взаимодействия. Критически важные сырьевые материалы, возобновляемые технологии, энергоэффективность и новые промышленные экосистемы стремительно формируют конкурентоспособность будущего.

И здесь Казахстан может предложить значительные ресурсы и промышленный потенциал, если Европа ответит экспертизой, технологиями и инвестициями. Обе наши экономики будут расти, и обе станут более устойчивыми.

Безопасные и эффективные транспортные маршруты - стратегические артерии

Опираясь на первое десятилетие нашего сотрудничества, не настало ли время развить наши экономические отношения от традиционной модели «сырьевые ресурсы в обмен на инвестиции» к партнерству, которое создает ценность на каждом этапе – через углубленную переработку, передачу технологий, исследовательское сотрудничество и совместные предприятия?

Рассмотрим вопрос взаимосвязанности. В Казахстане мы понимаем, что безопасные и эффективные транспортные маршруты, подобно Шелковому пути, всегда были стратегическими артериями.

Именно поэтому мы развиваем Средний коридор между Европой и Азией, который естественным образом согласуется со стратегией ЕС Global Gateway. Однако взаимосвязанность означает нечто большее, чем более быстрое перемещение товаров через границы. Средний коридор правильнее рассматривать как основу формирующейся системы, связывающей европейские рынки и экономические центры с ресурсами Центральной Азии, ее развивающейся промышленной базой и логистическим потенциалом.

Подлинная взаимосвязанность – вспомним каналы, морские пути и дороги древности – всегда создавала ценность через новые возможности. Она интегрирует рынки, стимулирует инвестиции, поддерживает предпринимательство и сближает общества. Она превращает географические преимущества в экономические возможности.

Искусственный интеллект, цифровое управление, инновационные экосистемы и надежные технологии

Именно поэтому наше партнерство теперь должно охватывать и технологии, которые будут обеспечивать будущее процветание. Искусственный интеллект, цифровое управление, инновационные экосистемы и надежные технологии стремительно становятся центральными факторами экономической конкурентоспособности и национальной устойчивости.

Казахстан поставил перед собой амбициозные цели по становлению более цифрового государства посредством цифровизации государственных услуг, развития управления на основе данных и инвестиций в искусственный интеллект. Мы намерены продолжать тесное сотрудничество с европейскими технологическими компаниями, чтобы технологический прогресс оставался инклюзивным, безопасным и ориентированным на человека.

Прежде всего, подлинно стратегическое партнерство должно приносить ощутимую пользу гражданам. Достигнут значительный прогресс в вопросе визового режима, который позволит сделать поездки более доступными и удобными и принесет практическую пользу студентам, исследователям, предпринимателям и семьям со всех сторон.

Необходимо повысить планку в сфере образования, науки и инноваций

Мы также должны вновь повысить уровень амбиций в сфере образования, науки и инноваций. Участие Казахстана в программах Erasmus+ и Horizon Europe уже демонстрирует масштаб имеющихся возможностей. Нам нужно больше академической мобильности и сотрудничества, больше совместных инноваций и больше возможностей для молодежи.

Время не стоит на месте ни для кого из нас. Казахстан вступает в следующее десятилетие своего партнерства с Европейским союзом как страна, проходящая этап глубокого обновления, убежденная в том, что устойчивость начинается внутри страны. Наша новая Конституция стала первой крупной перезагрузкой со времени обретения независимости. Она отражает стремления нового поколения жить в справедливой стране, основанной на законе и порядке, а также на неукоснительном уважении и защите основных прав и свобод человека.

Она также закрепляет комплексные политические и экономические реформы, направленные на укрепление общественной подотчетности и повышение эффективности институтов в соответствии с формулой: «Сильный Президент - Влиятельный Парламент - Подотчетное Правительство».

Мы хотим, чтобы наши партнеры и инвесторы находили в Казахстане не только новые рынки, но и стабильные правила, а также предсказуемое, справедливое и прозрачное экономическое управление. Последнее десятилетие придало нам уверенность в том, что мы способны успешно развивать партнерство. Глядя в следующее десятилетие, я убежден, что наше партнерство должно приносить значимые результаты.

Хорошая новость заключается в том, что у Европы и Казахстана уже есть большинство инструментов и ресурсов для укрепления этого партнерства. Остальное мы создадим вместе.