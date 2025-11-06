Он подтвердил готовность казахстанской стороны к продолжению взаимовыгодного сотрудничества в сферах добычи, переработки и транспортировки сырья

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку вклада Chevron в реализацию масштабных проектов по добыче нефти и газа на месторождениях Тенгиз и Карачаганак, а также подтвердил готовность казахстанской стороны к продолжению взаимовыгодного сотрудничества в сферах добычи, переработки и транспортировки сырья.