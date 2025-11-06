Президент Казахстана встретился с главой СД Chevron Майклом Уиртом
Он подтвердил готовность казахстанской стороны к продолжению взаимовыгодного сотрудничества в сферах добычи, переработки и транспортировки сырья
Президент Казахстана принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку вклада Chevron в реализацию масштабных проектов по добыче нефти и газа на месторождениях Тенгиз и Карачаганак, а также подтвердил готовность казахстанской стороны к продолжению взаимовыгодного сотрудничества в сферах добычи, переработки и транспортировки сырья.