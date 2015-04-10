Президент Казахстана провел честный разговор с молодежью
Шынар Оспанова
Глава государства провел честный разговор с казахстанской молодежью, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Дорогие друзья, участники форума! Я пришел к вам с большой радостью, поделиться своими мыслями и честным разговором, в какой эпохе живем, что мы смогли сделать, какие сложнейшие вершины стоят перед нами. Вы должны знать, как на самом деле все делается, как устроен сегодняшний мир. Ни в одном университете этого не преподают. Вы первое поколение Независимости, которое уже не знает советской системы экономики и того трудного старта, с которого началось наше развитие. Вы также первое поколение, которое живет в условиях глобального мира. Поэтому вам нужно предельно ясно понимать условия нашего роста и развития", – сообщил Президент Казахстана.
"Некоторые задают вопрос: почему казахстанцы не живут, как жители Западной Европы, Арабских Эмиратов и Америки. Есть конкретные простые факторы, которые кардинально влияют на нашу экономику и жизнь. Прежде всего, это климат, это большие расстояния, отсутствие выхода к морю, наше историческое и культурное развитие. По сути, все эти годы мы движемся вперед вопреки многим объективным обстоятельствам", – сказал Президент.
Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие страны, отметил он, являются география и климат. Так, например, в более выгодном положении находятся страны Западной Европы, Австралии, США, Япония, Сингапур, Южная Корея, Малайзия, ОАЭ и другие.
"Настоящих морозных зим, таких как у нас, там практически нет. У них везде есть выход к морям и океанам, который дает преимущество, когда транспортируются грузы на экспорт. Более дешевая стоимость и быстрая скорость перевозок. Экономическое процветание не любит холода, предпочитает теплый, умеренный климат. Эти страны экономят по сравнения с нами энергию в 3 раза больше, чем мы. Например, построить один двухэтажный дом в Астане в 10 раз дороже, чем в Малайзии. Нам надо иметь двухметровую толщину стен, утеплять, обогревать. Они могут просто в деревянных коробках построить дом. Для сравнения, среднегодовая температура в Германии составляет +20, в Японии +16, в США +15, в Малайзии +28. А среднегодовая температура в важнейших городах, где делается наша экономика, индустрия – всего +2,5 градуса. А ведь это все наши ключевые промышленные центры, где производится большая часть казахстанских товаров", – пояснил Назарбаев.
"У нас энергозатратная экономика, потому что вокруг энергозатратная природа. В теплых странах, входящих в топ-30, для того, чтобы построить завод, оборудование нужно накрыть простым ангаром, а некоторым вовсе хватает поставить картонные стены и положить асфальт. Всю нашу индустрию, все наши города, районы, аулы отапливаем по 7 месяцев в году. Это огромная работа. А ведь людям еще и необходимо платить так, чтобы могли покупать себе теплую одежду, отапливать жилье, употреблять калорийную пищу", – заметил он.
Глава государства привел пример Канады, где жителей южных районов, которые едут трудиться в малонаселенный север, называются героями. "Если это сравнение перенести к нам – у нас 17 миллионов героев живет в Казахстане. Такова наша Родина – Республика Казахстан – с хорошей весной, которая наступает, горячим летом, красивой осенью, красивой белой зимой, которую мы любим. Для нас на земле нет другого рая, чем Казахстан", – добавил Нурсултан Назарбаев.
Он также напомнил собравшимся о намерении Казахстана войти в топ-30 развитых стран мира: "Сегодня по многим параметрам Казахстан уже входит в 30 развитых стран. Фактически мы находимся в числе этих стран, в том числе по динамике развития экономики, ряду промышленных производств, сельскому хозяйству, образованию, здравоохранению и другим факторам. Теперь нам необходимо сравниться с ведущими экономиками мира по реальному уровню качества жизни казахстанцев. Для этого объем валового продукта на каждого казахстанца должен превышать аналог развитых государств в 2 раза. Сегодня мы производим продукцию на одного казахстанца в 13 тысяч долларов, это уровень среднеразвитого государства. Сингапур на душу населения имеет 80 тысяч, страны Европы – 60 тысяч, но это не самый главный показатель. Но мы должны достигать таких уровней".