Политика
Президент Казахстана провел честный разговор с молодежью
Шынар Оспанова
Глава государства провел честный разговор с казахстанской молодежью, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Дорогие друзья, участники форума! Я пришел к вам с большой радостью, поделиться своими мыслями и честным разговором, в какой эпохе живем, что мы смогли сделать, какие сложнейшие вершины стоят перед нами. Вы должны знать, как на самом деле все делается, как устроен сегодняшний мир. Ни в одном университете этого не преподают. Вы первое поколение Независимости, которое уже не знает советской системы экономики и того трудного старта, с которого началось наше развитие. Вы также первое поколение, которое живет в условиях глобального мира. Поэтому вам нужно предельно ясно понимать условия нашего роста и развития", – сообщил Президент Казахстана.

"Некоторые задают вопрос: почему казахстанцы не живут, как жители Западной Европы, Арабских Эмиратов и Америки. Есть конкретные простые факторы, которые кардинально влияют на нашу экономику и жизнь. Прежде всего, это климат, это большие расстояния, отсутствие выхода к морю, наше историческое и культурное развитие. По сути, все эти годы мы движемся вперед вопреки многим объективным обстоятельствам", – сказал Президент.

Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие страны, отметил он, являются география и климат. Так, например, в более выгодном положении находятся страны Западной Европы, Австралии, США, Япония, Сингапур, Южная Корея, Малайзия, ОАЭ и другие. 

"Настоящих морозных зим, таких как у нас, там практически нет. У них везде есть выход к морям и океанам, который дает преимущество, когда транспортируются грузы на экспорт. Более дешевая стоимость и быстрая скорость перевозок.  Экономическое процветание не любит холода, предпочитает теплый, умеренный климат. Эти страны экономят по сравнения с нами энергию в 3 раза больше, чем мы. Например, построить один двухэтажный дом в Астане в 10 раз дороже, чем в Малайзии. Нам надо иметь двухметровую толщину стен, утеплять, обогревать. Они могут просто в деревянных коробках построить дом. Для сравнения, среднегодовая температура в Германии составляет +20, в Японии +16, в США +15, в Малайзии +28. А среднегодовая температура в важнейших городах, где делается наша экономика, индустрия – всего +2,5 градуса. А ведь это все наши ключевые промышленные центры, где производится большая часть казахстанских товаров", – пояснил Назарбаев.

"У нас энергозатратная экономика, потому что вокруг энергозатратная природа. В теплых странах, входящих в топ-30, для того, чтобы построить завод, оборудование нужно накрыть простым ангаром, а некоторым вовсе хватает поставить картонные стены и положить асфальт. Всю нашу индустрию, все наши города, районы, аулы отапливаем по 7 месяцев в году. Это огромная работа. А ведь людям еще и необходимо платить так, чтобы могли покупать себе теплую одежду, отапливать жилье, употреблять калорийную пищу", – заметил он.

Глава государства привел пример Канады, где жителей южных районов, которые едут трудиться в малонаселенный север, называются героями. "Если это сравнение перенести к нам – у нас 17 миллионов героев живет в Казахстане. Такова наша Родина – Республика Казахстан – с хорошей весной, которая наступает, горячим летом, красивой осенью, красивой белой зимой, которую мы любим. Для нас на земле нет другого рая, чем Казахстан", – добавил Нурсултан Назарбаев.

Он также напомнил собравшимся о намерении Казахстана войти в топ-30 развитых стран мира: "Сегодня по многим параметрам Казахстан уже входит в 30 развитых стран. Фактически мы находимся в числе этих стран, в том числе по динамике развития экономики, ряду промышленных производств, сельскому хозяйству, образованию, здравоохранению и другим факторам. Теперь нам необходимо сравниться с ведущими экономиками мира по реальному уровню качества жизни казахстанцев. Для этого объем валового продукта на каждого казахстанца должен превышать аналог развитых государств в 2 раза. Сегодня мы производим продукцию на одного казахстанца в 13 тысяч долларов, это уровень среднеразвитого государства. Сингапур на душу населения имеет 80 тысяч, страны Европы – 60 тысяч, но это не самый главный показатель. Но мы должны достигать таких уровней".

Популярное

Все
Уровень отчаяния жертв финансовых пирамид достиг максимума в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Звезда мирового тенниса поделилась впечатлениями о Казахстане и отборочном турнире Кубка Билли Джин Кинга
Контролеры отнимают якобы просроченные проездные у детей в Нур-Султане, но так делать категорически нельзя
18 апреля 2022
Казахстан выиграл историческую медаль в фехтовании
Алма Муканова назначена вице-министром юстиции
"Не знаю, что вкололи!": жительница Кокшетау пожаловалась на поликлинику после Манту ее ребенку
На разработчиков Ashyq подали в суд
Таксист с племянником ограбили за ночь пять АЗС
Под магазин наркотиков приспособил свой гараж 60-летний житель Алматы
Токаеву представили предложения по демонополизации ключевых отраслей экономики
Пьяный пассажир разбил окна автобуса в Нур-Султане
Между Атырау и Астраханью запустят поезд
Птицеводческие компании Казахстана возобновляют экспорт в Россию
Доллар подешевел на торгах
Тайник с наркотиками на 25 млн тенге обнаружили в столичной лесополосе (видео)
Потерявшей трех детей при пожаре семье купил дом фонд "Қазақстан халқына"
В Казахстане готовятся к празднованию 125-летнего юбилея Мухтара Ауэзова
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Два грузовика и автобус столкнулись в Жамбылской области, есть пострадавшие
Стала известна среднемесячная зарплата в Казахстане
Нур-Султан затянуло дымом. Названы возможные причины
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Караганде
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
18 апреля 2022
Наложен арест на $28 млн – Токаеву доложили о противодействии незаконному выводу средств из Казахстана
Пассажирский автобус врезался в жилой дом в Актобе
Планируется ли пересмотреть закон о Первом Президенте Казахстана – ответ главы Минюста
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП близ Шымкента
Родственник Президента покинет должность посла Казахстана в Болгарии
Когда казахстанцы начнут избирать депутатов Мажилиса
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Двух чиновников наказали за плохие дороги в Атырауской области
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
О погоде по Казахстану на 19-21 апреля рассказали синоптики
Министр обороны посетил Алматинский, Гвардейский и Сарыозекский гарнизоны
В социальный пакет казахстанских военнослужащих внесены изменения
Для проживающих на территории Семипалатинского полигона казахстанцев появилась новая услуга в eGov.kz
Какие должности не смогут занимать родственники Президента, разъяснили в Минюсте
Мониторинг образовательных достижений начался в школах Казахстана
Арестован директор компании "Алматы спецтехпаркинг сервис"
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на апрель
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Специалистов по заявкам предприятий будут готовить в колледжах Казахстана

Читайте также

Политика
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политич…
Политика , Кадровые назначения
Алма Муканова назначена вице-министром юстиции
Политика
Как должен измениться госаппарат Казахстана из-за новых реф…
Международное сотрудничество , Политика
Вопросы сотрудничества обсудили Премьер Казахстана и Посол …
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021