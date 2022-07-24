Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество
Президент Казахстана встретился с Генсекретарем ОИС

Глава государства встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хиссейном Брахимом Тахой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также по перспективам развития более тесного сотрудничества между Казахстаном и Организацией исламского сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность ОИС как инклюзивной платформы для содействия сотрудничеству в политическом, социально-экономическом, экологическом и гуманитарном измерениях.

Глава государства, с удовлетворением отметив развитие  взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества, подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему расширению сотрудничества с мусульманскими странами в рамках Организации.

В завершение беседы Президент пригласил Хиссейна Брахима Таху принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет осенью в Нур-Султане.

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