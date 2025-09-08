«Мы добились значительного прогресса в цифровизации госуслуг для граждан, но для бизнеса бюрократические процедуры все еще представляют серьезный барьер, цифровизация не выполняет своего предназначения.

Ситуацию нужно срочно менять, в первую очередь в сфере налогового администрирования. Комитет госдоходов обязан стать флагманом цифровизации среди государственных органов, эффективно применяя потенциал искусственного интеллекта в интересах налогоплательщиков. Эти системные шаги нацелены на создание принципиально новой, сервисной модели взаимоотношений государства и бизнеса.

Новый Налоговый кодекс должен не просто изменить нормы и процедуры, а сформировать новую ментальность налогоплательщиков, основанную на честности и прозрачности. Государство будет защищать интересы добросовестных плательщиков, направляя их налоги на развитие страны. Каждый тенге, уплаченный в виде налогов, должен возвращаться обществу в виде качественных государственных услуг, инфраструктуры, мер господдержки.

Важную роль в деле повышения предпринимательской активности должны играть институты развития. Но в их работе есть ряд недостатков. Назрела необходимость в перезагрузке деятельности институтов развития. Эти структуры должны действовать как полноценные институты развития с четкой отраслевой специализацией, глубокой аналитикой и мандатом на инвестирование».