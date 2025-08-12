Фото: пресс-служба президента РК

Президент отметил, что визит Чунгвон Чоу является значимым событием для спортивного сообщества Казахстана и подтверждает готовность Всемирной федерации таеквондо оказывать всестороннее содействие развитию этого вида спорта в нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что таеквондо – это не только олимпийский вид спорта, но и философия, основанная на принципах гармонии, дисциплины и взаимного уважения, объединяющая миллионы людей по всему миру.

По словам Касым-Жомарта Токаева, проведение в Астане международного рейтингового турнира Kazakhstan Open 2025 категории G1 открывает широкие возможности для профессионального роста отечественных спортсменов, обмена опытом и повышения конкурентоспособности нашей национальной федерации. Он выразил уверенность, что совместные усилия будут способствовать популяризации таеквондо в Казахстане, а также укреплению связей между народами.

В свою очередь Чунгвон Чоу выразил глубокую благодарность Главе государства за теплый прием и неизменную поддержку развития таеквондо в Казахстане. Он высоко оценил уровень организации предстоящего турнира, растущий интерес к этому виду спорта в стране и успехи казахстанских спортсменов на международной арене.

В завершение встречи Президент Казахстана наградил Чунгвон Чоу орденом «Достык» II степени за значительный вклад в развитие таеквондо во всем мире.

Президент Всемирной федерации таеквондо в знак глубокого уважения вручил Главе государства черный пояс девятого дана.

Также Касым-Жомарт Токаев оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу в соответствии с традициями таеквондо разбил доску.