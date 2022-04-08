Президент назначил послов Казахстана в Китае и Монголии

Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении послов Казахстана в Китае и Монголии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Так, указами Главы государства:

Койшибаев Габит Бейбутович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;

Нурышев Шахрат Шакизатович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

Другим указом Главы государства Адилбаев Жалгас Жумаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии.